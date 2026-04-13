Pumas, único equipo de la Liga MX que jamás perdió ante Mazatlán

El cierre del Clausura 2026 marca el final de una era para Mazatlán en el máximo circuito, y su última visita a la capital del país no hizo más que confirmar una tendencia que los acompañó desde su nacimiento. En lo que fue su último encuentro oficial en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el conjunto sinaloense desaprovechó la oportunidad final de romper el maleficio frente a los Pumas.

Pumas vs Mazatlán | IMAGO7

Desde aquel torneo Guardianes 2020, cuando la franquicia morada hizo su debut en la Liga MX, se enfrentaron en 12 ocasiones a los auriazules. El balance tras el silbatazo final del pasado domingo es contundente y deja una marca imborrable en los libros de estadística del fútbol mexicano: Mazatlán jamás pudo derrotar al Club Universidad.

EL ÚNICO INVICTO ANTE MAZATLÁN

Con la conclusión de esta serie histórica, Pumas se consagra como el único equipo en toda la historia de la Liga MX que nunca conoció la derrota frente a los Mazatlecos. Mientras otros clubes denominados grandes o instituciones del norte cedieron puntos ante los sinaloenses en algún momento de estos seis años, la escuadra del Pedregal mantuvo una hegemonía impecable.

El registro final de esta rivalidad queda definido de la siguiente manera:

Victorias de Pumas: 7

Empates: 5

Victorias de Mazatlán: 0

Diferencia de goles: +15 en favor de los universitarios

Mazatlán escudo | IMAGO7

DOMINIO DE PRINCIPIO A FIN

La historia comenzó con un empate sin goles en agosto de 2020 y cerró con la superioridad manifiesta de los locales el pasado domingo. En el trayecto, los Cañoneros sufrieron dolorosas goleadas, incluyendo un par de marcadores de 4-1 y un 3-0 que inclinaron la balanza estadística de forma definitiva.

Para Mazatlán, esta 'gira del adiós' en el Clausura 2026 deja un sabor amargo al no poder saldar la cuenta pendiente con uno de los recintos más emblemáticos del país. Por su parte, Pumas cierra este capítulo con el orgullo de haber sido el escollo insuperable para la escuadra del Pacífico, registrando un dominio total que perdurará como un dato único en la cronología del balompié nacional.