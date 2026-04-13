Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas, único equipo de la Liga MX que jamás perdió ante Mazatlán

Pumas vs Mazatlán | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:02 - 13 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Cañoneros vencieron por lo menos una vez a 16 de los otros 17 equipos de la Primera División; Pumas el único invicto

El cierre del Clausura 2026 marca el final de una era para Mazatlán en el máximo circuito, y su última visita a la capital del país no hizo más que confirmar una tendencia que los acompañó desde su nacimiento. En lo que fue su último encuentro oficial en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el conjunto sinaloense desaprovechó la oportunidad final de romper el maleficio frente a los Pumas.

Pumas vs Mazatlán | IMAGO7

Desde aquel torneo Guardianes 2020, cuando la franquicia morada hizo su debut en la Liga MX, se enfrentaron en 12 ocasiones a los auriazules. El balance tras el silbatazo final del pasado domingo es contundente y deja una marca imborrable en los libros de estadística del fútbol mexicano: Mazatlán jamás pudo derrotar al Club Universidad.

EL ÚNICO INVICTO ANTE MAZATLÁN

Con la conclusión de esta serie histórica, Pumas se consagra como el único equipo en toda la historia de la Liga MX que nunca conoció la derrota frente a los Mazatlecos. Mientras otros clubes denominados grandes o instituciones del norte cedieron puntos ante los sinaloenses en algún momento de estos seis años, la escuadra del Pedregal mantuvo una hegemonía impecable.

El registro final de esta rivalidad queda definido de la siguiente manera:

  • Victorias de Pumas: 7

  • Empates: 5

  • Victorias de Mazatlán: 0

  • Diferencia de goles: +15 en favor de los universitarios

Mazatlán escudo | IMAGO7

DOMINIO DE PRINCIPIO A FIN

La historia comenzó con un empate sin goles en agosto de 2020 y cerró con la superioridad manifiesta de los locales el pasado domingo. En el trayecto, los Cañoneros sufrieron dolorosas goleadas, incluyendo un par de marcadores de 4-1 y un 3-0 que inclinaron la balanza estadística de forma definitiva.

Para Mazatlán, esta 'gira del adiós' en el Clausura 2026 deja un sabor amargo al no poder saldar la cuenta pendiente con uno de los recintos más emblemáticos del país. Por su parte, Pumas cierra este capítulo con el orgullo de haber sido el escollo insuperable para la escuadra del Pacífico, registrando un dominio total que perdurará como un dato único en la cronología del balompié nacional.

Fecha

Torneo

Marcador

12/04/2026

Clausura 2026

Pumas 3-1 Mazatlán

12/09/2025

Apertura 2025

Mazatlán 1-4 Pumas

09/02/2025

Clausura 2025

Pumas 1-0 Mazatlán

08/11/2024

Apertura 2024

Mazatlán 0-1 Pumas

05/04/2024

Clausura 2024

Mazatlán 0 -4 Pumas

09/07/2023

Apertura 2023

Pumas 0-0 Mazatlán

24/02/2023

Clausura 2023

Mazatlán 1-2 Pumas

27/07/2022

Apertura 2022

Pumas 1-1 Mazatlán

26/03/2022

Clausura 2022

Pumas 1-1 Mazatlán

18/09/2021

Apertura 2021

Mazatlán 2-2 Pumas

17/01/2021

Clausura 2021

Pumas 3-0 Mazatlán

15/08/2020

Apertura 2020

Mazatlán 0-0 Pumas

Lo Último
18:12 ¿Qué pasa con Henry Martín? Nueva recaída y otra ausencia con América
17:58 “Podemos remontar”: Piovi lanza alentador mensaje previo a la Vuelta ante LAFC
17:57 "Extremadamente competitivo": André Jardine afirmó que América llega motivado para el juego de vuelta ante Nashville
17:55 Hoy No Circula martes 14 de abril de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:46 Colombia aplicará eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar por sobrepoblación
17:39 Karim Benzema y Al Hilal quedan eliminados de la Champions League Asiática
17:32 Barca tratará de remontar al Atleti con una estadística pesada en el historial: Nunca los han eliminado en Champions League
17:26 Marcelo Martins, máximo goleador de Bolivia, regresa del retiro y anota doblete; dejó recado al seleccionador del país
17:19 Lamine Yamal hizo una "petición especial" a Cholo Simeone previo a partido de Champions League
17:16 Draft 2026: los jugadores que apuntan a brillar en el reclutamiento de la NFL