¿Sergio Bueno será castigado por insultos a Katia Itzel García?

El Pumas vs Mazatlán se llevó todos los reflectores debido a la polémica con el arbitraje en donde Sergio Bueno también se llevó el protagonismo debido a las palabras lanzadas hacia la persona de Katia Itzel García tras su expulsión en el Olímpico Universitario.

Pese a la magnitud de las palabras en los Infiltrados (Programa que puedes seguir todos los días a partir de las 13:00 a través de las diversas plataformas de RÉCORD) se destacó que el entrenador no será investigado por el caso y simplemente tendrá que cumplir la suspensión derivada por la roja.

René Tovar aseguró que hoy tema que perseguir por la Comisión de Arbitraje: “Nada que investigar en la misma Comisión de Arbitraje me aseguran que no hay nada que investigar en el caso de Katia, no se lo dijo a la árbitra como tal, eso si lo dijo lo dijo después eso no está asentado confirmadísimo Sergio Bueno se va ir un partido seguramente nada más”.

Sergio Bueno con los brazos cruzados en el partido ante Pumas l MEXSPORT

¿Qué lanzó Sergio Bueno a Katia Itzel?

De acuerdo con nuestra compañera Gina Sánchez, el estratega de los Cañoneros salió fúrico luego de haber recibido la roja, una vez que la silbante anuló un avance amenazante de su equipo casi al término del primer tiempo que terminó por ser la polémica principal en CU.

Sergio Bueno le reclama a Katia Itzel en el Pumas vs Mazatlán, en CU. l IMAGO7

Según el relato de nuestra fotógrafa, Bueno le reclamó a la juez y, justo cuando se lo llevaban a la zona donde estaban los jugadores, el estratega volteó hacia los fotógrafos y expresó: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos". El comentario causó sorpresa e incredulidad entre varios reporteros gráficos, pues fue un insulto directo hacia Katia Itzel.

Sánchez expone que, mientras Bueno lanzaba el insulto, caminaba y se les quedaba viendo a los fotógrafos, visiblemente fuera de sus cabales. Esto le traerá consecuencias, pues al menos se irá suspendido el siguiente partido del equipo mazatleco.

Katia Itzel García arbitrando l MEXSPORT

¿Cuál fue la polémica?

El momento de más críticas fue justo antes del final del primer tiempo, cuando le quitó la oportunidad a Luiz Teodora 'Dudu' de contragolpear. El atacante brasileño estuvo a punto de robarle el esférico a Pablo Bennevendo, que hizo un mal control, pero no pudo perfilarse de cara al arco por el silbatazo de Katia Itzel.