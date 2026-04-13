Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Sergio Bueno será castigado por insultos a Katia Itzel García?

El Pumas vs Mazatlán despertó polémica por lo acontecido entre la silbante y el técnico cañonero
Ramiro Pérez Vásquez 15:13 - 13 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador del Mazatlán terminó muy molesto con el arbitraje y dejó palabras subidas de tono

El Pumas vs Mazatlán se llevó todos los reflectores debido a la polémica con el arbitraje en donde Sergio Bueno también se llevó el protagonismo debido a las palabras lanzadas hacia la persona de Katia Itzel García tras su expulsión en el Olímpico Universitario.

Pese a la magnitud de las palabras en los Infiltrados (Programa que puedes seguir todos los días a partir de las 13:00 a través de las diversas plataformas de RÉCORD) se destacó que el entrenador no será investigado por el caso y simplemente tendrá que cumplir la suspensión derivada por la roja.

René Tovar aseguró que hoy tema que perseguir por la Comisión de Arbitraje: “Nada que investigar en la misma Comisión de Arbitraje me aseguran que no hay nada que investigar en el caso de Katia, no se lo dijo a la árbitra como tal, eso si lo dijo lo dijo después eso no está asentado confirmadísimo Sergio Bueno se va ir un partido seguramente nada más”.

Sergio Bueno con los brazos cruzados en el partido ante Pumas l MEXSPORT

¿Qué lanzó Sergio Bueno a Katia Itzel?

De acuerdo con nuestra compañera Gina Sánchez, el estratega de los Cañoneros salió fúrico luego de haber recibido la roja, una vez que la silbante anuló un avance amenazante de su equipo casi al término del primer tiempo que terminó por ser la polémica principal en CU.

Sergio Bueno le reclama a Katia Itzel en el Pumas vs Mazatlán, en CU. l IMAGO7
Sergio Bueno le reclama a Katia Itzel en el Pumas vs Mazatlán, en CU. l IMAGO7

Según el relato de nuestra fotógrafa, Bueno le reclamó a la juez y, justo cuando se lo llevaban a la zona donde estaban los jugadores, el estratega volteó hacia los fotógrafos y expresó: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos". El comentario causó sorpresa e incredulidad entre varios reporteros gráficos, pues fue un insulto directo hacia Katia Itzel.

Sánchez expone que, mientras Bueno lanzaba el insulto, caminaba y se les quedaba viendo a los fotógrafos, visiblemente fuera de sus cabales. Esto le traerá consecuencias, pues al menos se irá suspendido el siguiente partido del equipo mazatleco.

Katia Itzel García arbitrando l MEXSPORT

¿Cuál fue la polémica?

El momento de más críticas fue justo antes del final del primer tiempo, cuando le quitó la oportunidad a Luiz Teodora 'Dudu' de contragolpear. El atacante brasileño estuvo a punto de robarle el esférico a Pablo Bennevendo, que hizo un mal control, pero no pudo perfilarse de cara al arco por el silbatazo de Katia Itzel.

La árbitra finalizó el primer tiempo justo cuando se cumplieron los tres minutos de compensación, además que el jugador de Mazatlán no tenía el control del esférico y el propio defensa universitario estaba más cerca del balón. No obstante, las críticas se volcaron contra la silbante.

Lo Último
15:49 Joao Pedro vs “Hormiga” González, una carrera por el bicampeonato de goleo
15:49 Desaparece alcalde de Taxco mientras negociaba rescate de su padre secuestrado
15:48 Omar García Harfuch causa fenómeno en México: WSJ destaca su creciente popularidad y alcance político
15:40 Santi Giménez aconseja a la Hormiga ir a Países Bajos: ”En Feyenoord lo van a exprimir, será un gran delantero”
15:23 ¿Sabotaje a Cruz Azul? Estadio Banorte presenta falla en vestidores
15:13 ¿Sergio Bueno será castigado por insultos a Katia Itzel García?
14:53 Katia Itzel García 'rompe el silencio' tras polémica en el partido de Pumas contra Mazatlán
14:47 Récord en cárceles: México supera los 260 mil presos en 2026
14:40 Katia Itzel García tiene pasado Pumas; esto es lo que se sabe
14:20 Lamine Yamal promete que lucharán "hasta el final" contra Atlético de Madrid