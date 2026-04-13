Katia Itzel García tiene pasado Pumas; esto es lo que se sabe

La polémica continúa con Katia Itzel tras lo realizado como central en el duelo entre los Pumas y Mazatlán; ante esta situación se ha resaltado su vínculo con la UNAM en donde estudió y ha generado expectación debido a ‘favorecimiento al equipo universitario’.

La ahora árbitra ha sido exhibida con imágenes en la que aparece jugando futbol vistiendo los colores de la institución en años anteriores, ocasionando que los aficionados hayan expresado su punto de vista por esta situación y más cuando tiene que estar impartiendo justicia en un juego del conjunto Auriazul.

Sin embargo, a través de los Infiltrados han aclarado la situación, Carlos Ponce de León mencionó: “Evidentemente se le carga la mano a Katia Itzel porque… fotografías de la hoy árbitra mundialista con jersey de Pumas porque estudió en la universidad y jugó en algunos equipos de Pumas independientemente de que le vaya o no al club Auriazul.

Katia Itzel l Redes sociales

Por su parte, René Tovar agregó: “Katia Itzel se gradúa en el 2016 en la Facultad de Ciencias Especiales y está estudiando hoy Derecho… obviamente tiene una afiliación con Pumas. No puedo aseguras que le vaya a Pumas. Esto no es el llano, esto ha de haber sido en la prepa”, resaltó René Tovar.

¿Cuál fue la polémica en el Pumas vs Mazatlán?

La primera controversia se dio cuando alrededor de la media hora de juego, Robert Morales, en su persecución a Lucas Merolla, pisó al defensivo de los Cañoneros en el talón. La acción se dio de forma accidentada cuando el balón salió del campo, pero provocó los primeros señalamientos contra García Mendoza.

Katia Itzel García con Keylor Navas durante el partido de Pumas ante Mazatlán | IMAGO 7

Sin embargo, el momento de más críticas fue justo antes del final del primer tiempo, cuando le quitó la oportunidad a Luiz Teodora 'Dudu' de contragolpear. El atacante brasileño estuvo a punto de robarle el esférico a Pablo Bennevendo, que hizo un mal control, pero no pudo perfilarse de cara al arco por el silbatazo de Katia Itzel.

La árbitra finalizó el primer tiempo justo cuando se cumplieron los tres minutos de compensación, además que el jugador de Mazatlán no tenía el control del esférico y el propio defensa universitario estaba más cerca del balón. No obstante, las críticas se volcaron contra la silbante.

KATIA ITZEL SERIGO BUENO PUMAS VS MAZATLÁN FC | MEXSPORT

Se lanzan contra Katia Itzel