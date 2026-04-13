Efraín Juárez cumple 50 partidos con Pumas: ¿Cuál es su balance con los auriazules?

Efraín Juárez inyectó un chip ganador en el Club Universidad Nacional, el cual le ha ayudado a desempeñar un papel positivo en el Clausura 2026. El técnico mexicano cumplió sus primeros 50 partidos al mando del conjunto auriazul, con un balance favorable hasta ahora.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, previo al partido ante Monterrey | IMAGO7

¿CUÁL ES EL BALANCE DE EFRAÍN CON PUMAS?

En 50 encuentros dirigidos por Efraín Juárez, Pumas ha ganado 20, empatado 16 y perdido 14, un balance positivo para el proyecto que encabeza, mismo que está respaldado por la directiva y que la afición ha aceptado a lo largo del torneo.

Con el balance registrado hasta ahora, Efraín Juárez tiene una efectividad del 40 por ciento. Este torneo ha sido clave para el técnico mexicano de demostrar los frutos de su trabajo, pues el equipo ha ido de menos a más en resultados y estilo de juego.

Con la reciente victoria ante Mazatlán con marcador de 3-1, Juárez alcanzó los 20 triunfos, además de la clasificación matemática a la fase final del torneo. Con ello, Universidad Nacional se coloca como un fuerte candidato al título.

Efraín Juárez analizando el Chivas contra Pumas | MEXSPORT

PRESIÓN EN PUMAS

La presión que existe alrededor del club se debe en gran medida a la sequía de 15 años sin título, por lo que la afición espera un proceso rápido para conseguir el objetivo. Sin embargo, Efraín Juárez y su entorno saben que el trabajo rendirá más frutos con el tiempo y la experiencia, razón por la cual no cantan victoria con lo conseguido hasta ahora.

Una de las claves del entrenador auriazul ha sido la conexión con los aficionados, pues la relación ha estado fracturada en los últimos años por la falta de alegrías que el equipo les ha brindado, pero con el actual proyecto, los seguidores están nuevamente entregados e ilusionados.

Con tres fechas restantes, Efraín Juárez tiene la oportunidad de mejorar su balance antes de la Liguilla, fase en la que tendrá que demostrar su mejor versión si es que quiere entregarle el trofeo a la institución.