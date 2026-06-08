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Gaby López hace historia en el US Open: un subcampeonato que vale un millón de dólares

Gaby López, golfista mexicana | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:42 - 07 junio 2026
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La golfista mexicana consiguió el mejor resultado de su trayectoria en un torneo mayor

La golfista mexicana Gaby López consiguió el mejor resultado de su trayectoria en un torneo mayor al finalizar en la segunda posición del US Women's Open, un logro que además le reportó un premio de un millón de dólares.

En una actuación memorable, López se quedó a un solo golpe de la campeona, la estadounidense Nelly Korda. La mexicana firmó una tarjeta acumulada de 277 impactos (-7), producto de rondas de 68, 71, 70 y un cierre espectacular de 68 golpes en la jornada final del domingo.

Gaby López, golfista mexicana | AP

El resultado de Gaby López

Este resultado le permitió a la capitalina igualar el subcampeonato con la inglesa Charley Hull en una de las ediciones más reñidas del prestigioso torneo, considerado el más importante del golf femenino profesional.

La ronda dominical de López fue una demostración de temple y precisión. Tras mantener el par en los primeros nueve hoyos, desató una ofensiva en la segunda mitad del recorrido con birdies en las banderas 10, 11, 13 y 18.

Gaby López, golfista mexicana | AP

El dominio de Nelly Korda

Un único bogey en el hoyo 16 fue el pequeño tropiezo que le impidió forzar un desempate por el título, pero su gran cierre le aseguró un lugar en el podio.

El trofeo fue para la número uno del mundo, Nelly Korda, quien concluyó el torneo con un total de 276 golpes (-8). La estadounidense selló su victoria con una ronda final de 69 y un momento de máxima tensión en el hoyo 18, donde embocó un dramático putt de menos de un metro para par que coqueteó con el borde del hoyo antes de caer y confirmar su campeonato.

Gaby López, golfista mexicana | AP
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