Marc Márquez gana en Balaton Park y alcanza su victoria 100 en MotoGP

Marc Márquez volvió a demostrar que está decidido a pelearlo todo en MotoGP. El piloto español ganó el Gran Premio de Hungría en Balaton Park, firmó un fin de semana perfecto y alcanzó su victoria número 100 en el Mundial, una cifra histórica que confirma su regreso a la cima.

El triunfo tuvo un valor doble para Márquez, pues además de llegar al centenario personal, consiguió la victoria 100 de Ducati con su equipo oficial. En una carrera marcada por la caída de varios favoritos, entre ellos Marco Bezzecchi y Jorge Martín, el de Cervera aprovechó el momento para dar un golpe importante en la clasificación general.

Márquez festejando su victoria 100 en Hungría | AP

Marc Márquez gana en Hungría y llega a 100 victorias en el Mundial

Marc Márquez se impuso en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Hungría tras superar a Pedro Acosta, quien comenzó la prueba con gran ritmo y llegó a liderar durante las primeras vueltas en el circuito de Balaton Park.

La salida fue accidentada, pues Jorge Martín perdió el control de su Aprilia e impactó con Marco Bezzecchi, provocando una caída múltiple en la que también se vieron implicados Di Giannantonio, Raúl Fernández y Aldeguer. El incidente dejó fuera de combate a varios nombres importantes y cambió por completo el desarrollo de la carrera.

Marc Márquez en una de las curvas del MotoGP | AP

Acosta intentó escaparse después de adelantar a Márquez, pero el piloto de Ducati fue paciente, recortó distancia conforme avanzó la prueba y terminó superando al murciano en un duelo generacional que se resolvió a favor del ocho veces campeón del mundo.

Una vez que dejó atrás a Acosta, Márquez impuso su ritmo y abrió una diferencia suficiente para controlar la carrera hasta la bandera a cuadros. El español incluso marcó la vuelta rápida a falta de seis giros, mostrando fortaleza física y concentración en una pista exigente.

Marc Márquez da un golpe al Mundial tras los ceros de Bezzecchi y Martín

La victoria en Hungría permite a Marc Márquez ampliar su ventaja en la clasificación general, especialmente por los ceros de Marco Bezzecchi y Jorge Martín, quienes quedaron fuera de la pelea desde la primera vuelta por el accidente de salida. El triunfo número 100 de Márquez en el Mundial llega 16 años y un día después de su primera victoria, conseguida en Mugello 2010 dentro de la categoría de 125cc, cuando comenzaba el camino hacia su primer título mundial.

Marc Márquez enfrentando en la carrera a Pedro Acosta | AP

Con este resultado, el piloto de Cervera ya suma 74 victorias en la categoría reina y se mantiene como una de las grandes referencias históricas de MotoGP, todavía por detrás de las 89 que consiguió Valentino Rossi en la máxima cilindrada.