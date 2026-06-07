Roland Garros 2026: ¿cuándo y dónde ver la Final masculina?

Roland Garros 2026 llega a su momento más importante con la Gran Final entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli. El alemán buscará conquistar el primer Grand Slam de su carrera, mientras que el italiano intentará completar el torneo más importante de su vida y dar la sorpresa en la cancha Philippe-Chatrier de París.

Zverev llega como favorito al partido gracias a su experiencia en instancias definitivas. El actual número tres del ranking ATP disputará una nueva Final de Grand Slam después de quedarse cerca del título en anteriores oportunidades, consolidándose como uno de los jugadores más constantes del circuito.

Alexander Zverev, tenista alemán | AP

Por su parte, Flavio Cobolli se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. El tenista italiano firmó una destacada actuación durante las dos semanas de competencia y logró instalarse por primera vez en una Final de Grand Slam, confirmando el crecimiento que ha mostrado en los últimos meses.

¿A qué hora juega Zverev vs Cobolli en México?

La Final de Roland Garros 2026 entre Alexander Zverev y Flavio Cobolli se disputará este domingo 7 de junio y podrá seguirse desde México a partir de las 7:00 horas, tiempo del centro del país.

Flavio Cobolli, tenista italiano | AP

El encuentro definirá al nuevo campeón del Abierto de Francia y representa una oportunidad histórica para ambos tenistas. Mientras Zverev busca romper una larga espera por su primer major, Cobolli intentará conquistar el trofeo más importante de su carrera profesional.

La expectativa es alta debido al buen nivel que mostraron ambos jugadores durante el torneo. Además, el historial entre los dos tenistas agrega un ingrediente especial al duelo, ya que han protagonizado enfrentamientos competitivos en los últimos meses.

¿Dónde ver en vivo la Final de Roland Garros 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar de la Final de Roland Garros 2026 a través de ESPN, señal encargada de transmitir el encuentro en televisión. También estará disponible mediante Disney+ Premium para quienes prefieran seguir el partido vía streaming.