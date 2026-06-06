Mirra Andreeva hace historia y gana Roland Garros a sus 19 años

A los 19, es campeona de Grand Slam. La octava de la clasificación mundial puso fin a la racha de la polaca Maja Chwalinska (114) y que llegó de la ronda de clasificación, con una victoria el sábado, día de la Virgen María, por 6-3, 6-2 en la final del Abierto de Francia.

Mirra Andreeva se convirtió en la jugadora más joven en ganar el título individual femenino desde Monica Seles, quien tenía 18 años cuando conquistó su tercer Abierto de Francia consecutivo en 1992. Chwalinska intentaba convertirse en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en conquistar el título de Roland Garros.

Mirra Andreeva l AP

Cuando Andreeva ejecutó un ganador de revés cruzado en su primer punto de partido, cayó de rodillas sobre la arcilla para celebrarlo.

Irrupción a los 15

Se esperaba que Andreeva ganara un Grand Slam desde que irrumpió en escena a los 15 años en el Abierto de Madrid de 2023, cuando se convirtió en la tercera jugadora más joven en ganar un partido del cuadro principal en un torneo WTA 1000 y alcanzó los cuartos de final.

Últimamente, Andreeva ha tenido que lidiar jugando como atleta neutral y sin la bandera de su país debido a la guerra con Ucrania. Cuando venció a Marta Kostyuk en las semifinales, su rival se negó a estrecharle la mano, como ha sido la costumbre de las jugadoras ucranianas que enfrentan a rusas desde que comenzó la guerra en 2022.

La alegría de Mirra Andreeva l AP

Andreeva ahora ha ido un paso más allá que su entrenadora, Conchita Martinez, quien perdió la final del Abierto de Francia de 2000 ante Mary Pierce. Pierce debía entregar el trofeo de campeona a Andreeva

La final se jugó bajo un cielo mayormente soleado, pero el viento fue un factor en la primera final de Grand Slam para ambas jugadoras.

Brad Pritt en la Final de Roland Garros l AP

Chwalinska cometió doble falta en el punto inicial del partido, pero fue la primera jugadora en mantener su servicio en el quinto juego. Con el tiempo, sin embargo, Andreeva encontró la manera de golpear a través del viento y una respuesta al repertorio de efectos y dejadas de Chwalinska.

¿Afición polaca apoyó?