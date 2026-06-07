Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

¡'El Torito' está de regreso! Isaac del Toro vuelve a competir tras casi dos meses fuera

Isaac del Toro regresa en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes | AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:34 - 07 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El ciclista mexicano reapareció en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes después de superar una lesión y completó con buenas sensaciones la primera etapa

Después de casi dos meses alejado de las competencias por lesión, Isaac del Toro volvió oficialmente al pelotón internacional este domingo al participar en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una de las pruebas más importantes del calendario francés.

El mexicano regresó a la actividad con una actuación sólida, finalizando en la posición 12 de la clasificación general de la jornada, a 44 segundos del líder de la competencia.

Isaac del Toro vuelve a la competencia tras superar una lesión

La reaparición del ciclista mexicano era una de las más esperadas por los aficionados, luego de que una lesión lo obligara a detener su actividad durante varias semanas en un momento importante de la temporada.

Isaac del Toro sufrió una lesión muscular en el el muslo | CAPTURA

Pese al tiempo fuera de las carreteras, Del Toro mostró un buen ritmo durante la primera etapa y logró mantenerse dentro del grupo perseguidor, dejando sensaciones positivas para el resto de la competencia.

El corredor del UAE Team Emirates continúa siendo una de las grandes promesas del ciclismo internacional y buscará recuperar progresivamente su mejor forma física en territorio francés.

Isaac del Toro regresando de su lesión | AFP

La segunda etapa pondrá a prueba al mexicano

La actividad continuará este lunes con la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una exigente jornada de 233 kilómetros que podría comenzar a marcar diferencias entre los favoritos de la clasificación general.

Para Del Toro, el principal objetivo será seguir acumulando kilómetros de competencia y recuperar sensaciones tras su periodo de inactividad.

El regreso del mexicano representa una gran noticia para el ciclismo nacional, que vuelve a contar con una de sus principales figuras en el circuito internacional luego de una ausencia que se prolongó por cerca de dos meses.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT
Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT
Lo Último
12:20 ¿Regresa a Cruz Azul? Jorge Sánchez responde a su posible repatriación
12:01 Omar Abdulkadir Artan, árbitro del Mundial 2026 habría sido deportado tras intentar entrar a Estados Unidos
11:42 ¡Susto en España! Gavi enciende las alarmas tras golpear a Rodri en un entrenamiento
11:29 Boris podría convertirse en ciclón tropical y provocar lluvias torrenciales en México
11:23 Ederson reemplaza a Wesley en la Selección de Brasil
11:13 Romário abre el debate: Se incluye entre los mejores 10 futbolistas de la historia
11:01 ¿Dónde ver San Antonio Spurs vs. New York Knicks, Juego 3? Fecha, hora y transmisión
10:45 Mundial 2026: así debes actuar si ocurre un sismo durante un partido
10:29 Checo Pérez suma por primera vez con Cadillac, pero con investigación en contra
10:25 ¡El show de Curazao! Llegan a su amistoso en autobús escolar y desatan la fiesta