¡'El Torito' está de regreso! Isaac del Toro vuelve a competir tras casi dos meses fuera

Después de casi dos meses alejado de las competencias por lesión, Isaac del Toro volvió oficialmente al pelotón internacional este domingo al participar en la primera etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una de las pruebas más importantes del calendario francés.

Décimo segundo lugar para Isaac del Toro🇲🇽 en la primera etapa del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.



Isaac llegó a 44" del ganador, Alex Baudin🇫🇷.



Primera carrera para Del Toro tras casi 2 meses de inactividad por una lesión.



Mañana una etapa de 233km, transmisión a partir de las… pic.twitter.com/L3ozD8i2I7 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 7, 2026

El mexicano regresó a la actividad con una actuación sólida, finalizando en la posición 12 de la clasificación general de la jornada, a 44 segundos del líder de la competencia.

Isaac del Toro vuelve a la competencia tras superar una lesión

La reaparición del ciclista mexicano era una de las más esperadas por los aficionados, luego de que una lesión lo obligara a detener su actividad durante varias semanas en un momento importante de la temporada.

Isaac del Toro sufrió una lesión muscular en el el muslo | CAPTURA

Pese al tiempo fuera de las carreteras, Del Toro mostró un buen ritmo durante la primera etapa y logró mantenerse dentro del grupo perseguidor, dejando sensaciones positivas para el resto de la competencia.

El corredor del UAE Team Emirates continúa siendo una de las grandes promesas del ciclismo internacional y buscará recuperar progresivamente su mejor forma física en territorio francés.

Isaac del Toro regresando de su lesión | AFP

La segunda etapa pondrá a prueba al mexicano

La actividad continuará este lunes con la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, una exigente jornada de 233 kilómetros que podría comenzar a marcar diferencias entre los favoritos de la clasificación general.

Para Del Toro, el principal objetivo será seguir acumulando kilómetros de competencia y recuperar sensaciones tras su periodo de inactividad.

El regreso del mexicano representa una gran noticia para el ciclismo nacional, que vuelve a contar con una de sus principales figuras en el circuito internacional luego de una ausencia que se prolongó por cerca de dos meses.