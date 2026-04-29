Isaac del Toro no participará en el Giro de Italia 2026

El Giro de Italia 2026 ya comienza a tomar forma con una lista de participantes que promete espectáculo puro en la edición 109 de la Corsa Rosa, una de las competencias más exigentes del calendario internacional.

La carrera se disputará del 8 al 31 de mayo, con un recorrido que arrancará en Bulgaria y culminará en Roma, reuniendo a 23 equipos entre escuadras WorldTour y conjuntos invitados. Aunque las nóminas aún pueden sufrir cambios, el nivel competitivo ya luce de élite.

Olav Kooij ganó la Etapa 12 del Giro de Italia | AP

Un cartel de lujo para pelear la general

El pelotón contará con nombres de peso que apuntan directamente a la clasificación general, como Jonas Vingegaard, Egan Bernal y Richard Carapaz, además de otros protagonistas como Enric Mas, Jai Hindley, Giulio Ciccone y Adam Yates.

La mezcla de talentos incluye líderes de tres semanas, especialistas en montaña, contrarrelojistas y velocistas, lo que garantiza una carrera abierta y llena de estrategias.

Giro de Italia l CRÉDITO:AP

La gran ausencia: Isaac del Toro

Entre los nombres que no aparecen destaca el mexicano Isaac del Toro, quien fue una de las revelaciones en 2025 al terminar en el segundo lugar y portar la maglia rosa durante 11 etapas.

Su ausencia ha generado sorpresa, considerando su crecimiento dentro del pelotón internacional y el impacto que tuvo en la edición pasada, donde comenzó su gran despunte a la cima.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT

¿Por qué no correrá el Giro?

La decisión responde a una estrategia del equipo UAE Team Emirates XRG, que ha enfocado la temporada del mexicano hacia el Tour de Francia 2026.

Tras una caída en la Vuelta al País Vasco, el plan es administrar su carga competitiva y prepararlo para debutar en la ronda francesa, considerada la prueba más importante del ciclismo mundial.

Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT

Sin Del Toro en la línea de salida, el Giro 2026 se perfila como una batalla entre varias figuras consolidadas, en una edición que podría redefinir jerarquías dentro del ciclismo internacional.

A falta de confirmación oficial de las plantillas finales, todo apunta a una Corsa Rosa intensa, con múltiples candidatos al título y espacio para sorpresas.