Revelan gravedad de la lesión de Isaac del Toro tras caída en Itzulia

El ciclista mexicano Isaac del Toro vive momentos complicados. Tras una fuerte caída en al tercera etapa de la Vuelta del País Vasco, el integrante del UAE Team Emirates XRG ha recibido una actualización sobre su lesión y el panorama no parece alentador.

Después de un par de jornadas regulares en la Etapa 1, prueba contrarreloj individual, y la Etapa 2, que le permitió colocarse octavo en la clasificación general, el de Baja California abandonó este miércoles en la Etapa 3.

Isaac del Toro en la Etapa 1 de la Itzulia | MEXSPORT

La caída de del Toro

La caída ocurrió a 88 kilómetros de la meta, en un tramo sin cobertura televisiva, por lo que no se tienen imágenes claras del momento del accidente. No obstante, lo que se observó fue al mexicano incorporarse con dolor en el costado derecho, donde tenía un fuerte raspón a la altura del glúteo, con el maillot roto.

Del Toro subió de nuevo a su bicicleta, pero se detuve momentos después e intercambió palabras con Joxean Fernández ‘Matxín’, director deportivo del equipo. Tras ello, se decidió el abandono del ciclista de Baja California. "Proporcionaremos información actualizada sobre Isaac a su debido tiempo", escribió el equipo en redes sociales.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT

Comparten actualización de su lesión

Como bien lo comentó el equipo del mexicano, horas después se compartió una actualización sobre la lesión del ciclista bajacaliforniano. De acuerdo con información del UAE Team, del Toro podría ser ausentarse al menos un par de semanas.

"Tiene una rotura en el músculo derecho, y varias abrasiones relacionadas. Se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico del equipo... Por favor, únanse a nosotros para desearle a Isaac una pronta recuperación”, expresó el equipo en redes.

El tiempo re recuperación de este tipo de lesiones varía de 1-3 semanas en caso de que sea de grado I. Si la lesión fuera un poco más grave, su baja podría aumentar a 3-6 semanas o incluso ir hasta meses en casos graves.