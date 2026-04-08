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Isaac del Toro se retira de la Etapa 3 de Itzulia, en la Vuelta al País Vasco 2026

Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:22 - 08 abril 2026
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Fue cuando faltaban 80 kilómetros que el mexicano tuvo que abandonar la competencia

Desafortunado ha sido el inicio de abril para Isaac del Toro. El mexicano comenzó el 2026 con victorias históricas en el UAE Tour y la Tirreno Adriático, por lo que llegó a la Vuelta del País Vasco como apuesta principal de UAE Team Emirates XRG.

Sin embargo, después de un par de jornadas regulares en la Etapa 1, prueba contrarreloj individual, y la Etapa 2, que le permitió colocarse octavo en la clasificación general, el de Baja California abandonó este miércoles en la Etapa 3. Hasta el momento no se ha dado más información sobre su estado.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT
Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT

Así fue la caída de Isaac del Toro

La caída ocurrió a 88 kilómetros de la meta, en un tramo sin cobertura televisiva, por lo que no se tienen imágenes claras del momento del accidente. No obstante, lo que se observó fue al mexicano incorporarse con dolor en el costado derecho, donde tenía un fuerte raspón a la altura del glúteo, con el maillot roto.

Del Toro subió de nuevo a su bicicleta, pero se detuve momentos después e intercambió palabras con Joxean Fernández ‘Matxín’, director deportivo del equipo. Tras ello, se decidió el abandono del ciclista de Baja California. "Proporcionaremos información actualizada sobre Isaac a su debido tiempo", escribió el equipo en redes sociales.

Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT
Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia | MEXSPORT

El retiro de 'Torito' llega en un momento complicado, pues no había cronometrado sus mejores tiempos, a pesar de lo cual mantenía la posibilidad de pelear por el título. Por ello, era importante lograr un buen resultado en esta Etapa 3, pero con este accidente sus opciones se vieron truncadas.

La caída, además, le afectará de cara a las Clásicas de las Ardenas, que eran de los objetivos principales del mexicano este año. Del Toro confirmó su participación en la Amstel Gold Race del 19, La Flecha Valona el 22 y en la Lieja-Bastoña-Lieja el 26 de abril, pero tras la caída llegará puede que llegue fuera de ritmo.

¿Cuándo y a qué hora es la Etapa 4 de la Itzulia?

La Etapa 4 está programada para este jueves 8 abril de 2026. La hora de salida está prevista para las 5:13 horas (tiempo del centro de México); se espera que el mexicano se recupere a tiempo para continuar en la competencia y hacer un control de daños, aunque el título ya se ve lejano.

La Etapa 4 presenta tres mil 200 metros de desnivel, lo que exige regularidad. Marcará el inicio de la segunda mitad de la Vuelta al País Vasco, por lo que será un momento clave para los competidores antes de la Etapa 5, la cual es la jornada más dura de esta edición.

Isaac del Toro en la Etapa 1 de la Itzulia | MEXSPORT
Isaac del Toro en la Etapa 1 de la Itzulia | MEXSPORT
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