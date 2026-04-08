NASCAR Tulum 100: la nueva carrera en México con show de la fuerza aérea mexicana

La NASCAR continúa consolidando su presencia en México y ahora apunta a conquistar uno de los destinos más espectaculares del país. Tras el éxito vivido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el serial da un paso más allá al llevar la emoción del automovilismo al Caribe Mexicano, específicamente a Tulum, Quintana Roo, en un evento sin precedentes.

El Aeropuerto Internacional de Tulum será el escenario de la NASCAR 100, una carrera que promete hacer historia al combinar velocidad, turismo y espectáculo aéreo. Este innovador concepto formará parte de un fin de semana que también incluirá la Feria Aeroespacial México (FAMEX) y el Airshow Tulum 2026, creando una experiencia única para los aficionados.

NASCAR Tulum 100 | NASCAR

NASCAR apuesta por Tulum y nuevas audiencias

Jimmy Morales, director general de NASCAR México, expresó en entrevista con RÉCORD su entusiasmo por esta nueva sede en el calendario. El directivo destacó que uno de los principales objetivos es acercar la categoría a un público más joven y diversificar la experiencia del automovilismo en el país.

Morales también subrayó que el éxito de la carrera realizada en la Ciudad de México el año pasado fue clave para expandir el alcance del serial. La respuesta de los aficionados impulsó a NASCAR México Series a buscar nuevas plazas que combinen espectáculo deportivo y atractivo turístico.

Jimmy Morales | IMAGO7

Un evento histórico entre tierra y aire

Las actividades arrancarán desde el 23 de abril con exhibiciones aéreas, mientras que el rugido de los motores llegará el 25 y 26 de abril con las carreras de NASCAR México Series y Challenge Series. Este evento marcará la tercera fecha de la temporada 2026, consolidando a Tulum como una parada estratégica dentro del campeonato.

La combinación de automovilismo y aviación representa una apuesta innovadora en el deporte mexicano, donde tierra y aire se unen para ofrecer un espectáculo sin precedentes. Se espera la participación de miles de asistentes, tanto nacionales como internacionales, atraídos por la propuesta única.

NASCAR México se ha consolidado como el principal semillero de talento en el país, impulsando a pilotos hacia categorías internacionales. Un claro ejemplo es Daniel Suárez, quien surgió de este serial y logró llegar a la NASCAR Cup Series en Estados Unidos, convirtiéndose en referente del automovilismo mexicano.