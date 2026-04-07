Rodrigo Alujas queda eliminado del Mexico City Open y México va por la revancha en casa

El mexicano Rodrigo Alujas tuvo un debut complicado en el Mexico City Open 2026, luego de quedar eliminado en la primera ronda del torneo Challenger tras caer con autoridad ante el australiano Marc Polmans por parciales de 6-1 y 6-1 en el Centro Deportivo Chapultepec.

A pesar del resultado, el tenista nacional valoró el apoyo del público y reconoció que aún tiene aspectos por mejorar en su juego, en una experiencia que, aunque amarga en lo deportivo, le deja aprendizaje en su desarrollo profesional dentro del circuito.

Rodrigo Alujas es parte del Mexico City Open | IG: @rodrigo_alujas

Rodrigo Alujas se despide temprano del Mexico City Open

El encuentro marcó el inicio de actividades del cuadro principal del certamen y evidenció la diferencia de ritmo entre ambos jugadores. Polmans dominó de principio a fin, mientras que Alujas no logró encontrar respuestas en la cancha, lo que se reflejó en el marcador contundente.

Al finalizar el partido, el mexicano no ocultó su frustración, aunque destacó el respaldo de la afición. “Quiero agradecer al público que me apoyó en todo momento, son sensaciones únicas que sólo se viven en México, pero me siento triste por no darles una alegría”, señaló. Asimismo, reconoció que debe trabajar en el aspecto mental para competir mejor en este tipo de escenarios.

Alujas espera la revancha próximamente | IG: @rodrigo_alujas

La legión mexicana busca levantar en casa

Tras la eliminación de Alujas, la actividad mexicana continuará con varios representantes que intentarán destacar en el torneo. De acuerdo con el orden de juego oficial del martes, Rodrigo Pacheco enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald, mientras que Alejandro Hayen jugará ante Beibit Zhukayev.

Además, Alex Hernández se medirá ante Karl Poling y Alan Magadán hará lo propio frente al esloveno Bor Artnak, en una jornada cargada de participación nacional. También destaca la presencia de Santiago González en dobles, quien junto a Ryan Seggerman buscará avanzar ante la dupla estadounidense conformada por Pranav Kumar y Karl Poling.

Rodrigo Pacheco es otro de los mexicanos que participa en el torneo | IG: @rodri_pachecoo

La expectativa está puesta en que los tenistas mexicanos puedan aprovechar la localía y avanzar en el certamen, especialmente figuras como Pacheco, quien enfrentará a uno de los sembrados principales en un duelo clave para medir su nivel ante rivales de mayor jerarquía.