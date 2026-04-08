¡Con paso fuerte! Rodrigo Pacheco avanza a segunda ronda del Mexico City Open

El mexicano Rodrigo Pacheco busca hacer historia en su país. El joven tenista tuvo un inicio destacado en el Mexico City Open, luego de imponerse con parciales de 6-2 y 6-2 al estadounidense Mackenzie McDonald, quien llegó como tercer sembrado y uno de los favoritos al título.

El yucateco mostró solidez desde el arranque del encuentro, controlando el ritmo del partido y aprovechando sus oportunidades ante un rival con mayor experiencia en el circuito. A pesar de la diferencia de casi 150 posiciones en el ranking de la ATP, Pacheco logró imponer condiciones y asegurar su pase a la segunda ronda del certamen.

¡VAMOS, RODRI!💪



Rodrigo Pacheco🇲🇽 consiguió su pase a la segunda ronda del Mexico City Open Presentado por Bx+ #MCO2026 #ATPChallenger pic.twitter.com/BUTQjTQOjy — México City Open (@mxcityopen) April 8, 2026

Pacheco retoma confianza tras resultados en San Luis Potosí

El triunfo en la capital mexicana llega después de una semana intensa para el tenista nacional, quien tuvo actividad en San Luis Potosí, donde alcanzó las Semifinales en singles y la Final en dobles. Aunque no consiguió levantar un título, esos resultados le permitieron acumular ritmo competitivo.

El jugador explicó que el proceso reciente ha sido clave para fortalecer su mentalidad dentro de la cancha, un aspecto que considera fundamental para mantenerse competitivo en el circuito profesional.

Rodrigo Pacheco en el Morelia OPEN I MORELIA OPEN

Hay que recordar que, esta es la segunda victoria de esta importancia en el año. Tan sólo el pasado 25 de marzo Rodrigo Pacheco, protagonizó una auténtica hazaña al derrotar al primer sembrado del Morelia Open, James Duckworth.

El mexicano busca consolidar su rendimiento en el torneo

Pacheco reconoció que la experiencia vivida la semana anterior representó un reto emocional, el cual ha buscado transformar en motivación para su participación en el torneo de la Ciudad de México.

“Vengo jugando buenos partidos, me quité la mala espina de la semana pasada en que no me di la oportunidad de ganar el torneo, pero estoy sumando partidos. Estaba muy triste por lo que pasó, me tuve que despejar e intentar olvidarlo y hoy enfocarme para revertir ese sentimiento”, agregó el mexicano.

Con este resultado, Rodrigo Pacheco continúa su camino en el Mexico City Open, en busca de mantener el nivel mostrado en su debut y avanzar en el cuadro principal del torneo.

Rodrigo Pacheco tras derrotar a James Duckworth I MORELIA OPEN

Duelo entre mexicanos