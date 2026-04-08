Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

¡Con paso fuerte! Rodrigo Pacheco avanza a segunda ronda del Mexico City Open

Rodrigo Pacheco tras vencer a Antoine Bellier en el Mexico City Open: 'Fue un partido muy duro' | @mxcityopen
Rafael Trujillo 20:58 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tenista mexicano venció a Mackenzie McDonald en su debut en el torneo mexicano

El mexicano Rodrigo Pacheco busca hacer historia en su país. El joven tenista tuvo un inicio destacado en el Mexico City Open, luego de imponerse con parciales de 6-2 y 6-2 al estadounidense Mackenzie McDonald, quien llegó como tercer sembrado y uno de los favoritos al título.

El yucateco mostró solidez desde el arranque del encuentro, controlando el ritmo del partido y aprovechando sus oportunidades ante un rival con mayor experiencia en el circuito. A pesar de la diferencia de casi 150 posiciones en el ranking de la ATP, Pacheco logró imponer condiciones y asegurar su pase a la segunda ronda del certamen.

Pacheco retoma confianza tras resultados en San Luis Potosí

El triunfo en la capital mexicana llega después de una semana intensa para el tenista nacional, quien tuvo actividad en San Luis Potosí, donde alcanzó las Semifinales en singles y la Final en dobles. Aunque no consiguió levantar un título, esos resultados le permitieron acumular ritmo competitivo.

El jugador explicó que el proceso reciente ha sido clave para fortalecer su mentalidad dentro de la cancha, un aspecto que considera fundamental para mantenerse competitivo en el circuito profesional.

Rodrigo Pacheco en el Morelia OPEN I MORELIA OPEN

Hay que recordar que, esta es la segunda victoria de esta importancia en el año. Tan sólo el pasado 25 de marzo Rodrigo Pacheco, protagonizó una auténtica hazaña al derrotar al primer sembrado del Morelia Open, James Duckworth.

El mexicano busca consolidar su rendimiento en el torneo

Pacheco reconoció que la experiencia vivida la semana anterior representó un reto emocional, el cual ha buscado transformar en motivación para su participación en el torneo de la Ciudad de México.

“Vengo jugando buenos partidos, me quité la mala espina de la semana pasada en que no me di la oportunidad de ganar el torneo, pero estoy sumando partidos. Estaba muy triste por lo que pasó, me tuve que despejar e intentar olvidarlo y hoy enfocarme para revertir ese sentimiento”, agregó el mexicano.

Con este resultado, Rodrigo Pacheco continúa su camino en el Mexico City Open, en busca de mantener el nivel mostrado en su debut y avanzar en el cuadro principal del torneo.

Rodrigo Pacheco tras derrotar a James Duckworth I MORELIA OPEN

Duelo entre mexicanos

Cabe destacar que, el duelo de la segunda ronda podría ser entre mexicanos pues, Pacheco está esperando por el resultado entre su compatriota Alan Magadan y el esloveno Bor Artnak. Al momento están igualados a un set por lado en su partido de primera ronda

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tenis
Últimos videos
Lo Último
21:57 ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
21:07 NASCAR Tulum 100: la nueva carrera en México con show de la fuerza aérea mexicana
21:05 Toluca vs LA Galaxy ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Cuartos de Final?
20:58 ¡Con paso fuerte! Rodrigo Pacheco avanza a segunda ronda del Mexico City Open
20:55 VIDEO: Motociclista embiste a agente de tránsito y lo derriba para evitar revisión en Puebla
20:51 Tigres vs Seattle Sounders: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de la Concachampions?
20:27 ¡De mal en peor! Álvaro Arbeloa supera las derrotas de Xabi Alonso como DT del Real Madrid
20:16 FDA aprueba medicamento Foundayo para bajar de peso: lo que debes saber
20:06 Querétaro y Juárez cierran de forma frenética para dividir puntos en partido pendiente
20:04 Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
Futbol
07/04/2026
¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
NASCAR Tulum 100: la nueva carrera en México con show de la fuerza aérea mexicana
Otros Deportes
07/04/2026
NASCAR Tulum 100: la nueva carrera en México con show de la fuerza aérea mexicana
Toluca vs LA Galaxy Concachampions | RÉCORD
Futbol
07/04/2026
Toluca vs LA Galaxy ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Cuartos de Final?
¡Con paso fuerte! Rodrigo Pacheco avanza a segunda ronda del Mexico City Open
Otros Deportes
07/04/2026
¡Con paso fuerte! Rodrigo Pacheco avanza a segunda ronda del Mexico City Open
VIDEO: Motociclista embiste a agente de tránsito y lo derriba para evitar revisión en Puebla
Contra
07/04/2026
VIDEO: Motociclista embiste a agente de tránsito y lo derriba para evitar revisión en Puebla
Tigres vs Seattle Sounders: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de la Concachampions?
Futbol
07/04/2026
Tigres vs Seattle Sounders: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de la Concachampions?