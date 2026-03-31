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Renata Zarazúa debuta con victoria en el WTA 500 de Charleston con marca histórica incluida

Renata Zarazúa en competición l X:WTA
Ramiro Pérez Vásquez 09:11 - 31 marzo 2026
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La mexicana registró la victoria más abultada del torneo

Renata Zarazúa firmó un debut contundente en el WTA 500 de Charleston, donde superó con autoridad a la estadounidense Sloane Stephens por marcador de 6-2 y 6-0. La tenista mexicana mostró un tenis sólido y agresivo desde el arranque, marcando el ritmo del encuentro y dejando sin respuestas a su rival en la cancha de arcilla verde.

Desde los primeros juegos, Zarazúa se plantó con determinación, aprovechando cada oportunidad al resto y mostrando gran consistencia desde el fondo. Stephens, campeona del US Open en 2017, intentó encontrar su mejor versión, pero se vio superada por la precisión y movilidad de la mexicana, quien no cedió terreno en ningún momento.

Renata Zarazúa l CAPTURA

El primer set fue un claro reflejo del dominio de Zarazúa. Con quiebres oportunos y un servicio efectivo, la capitalina tomó ventaja rápidamente y cerró el parcial 6-2, dejando en claro que su propuesta de juego estaba funcionando a la perfección en Charleston.

Para el segundo set, la historia se volvió aún más contundente. Zarazúa elevó su nivel, afinó su derecha y aprovechó los errores no forzados de Stephens, quien no logró reaccionar ante la presión constante. La mexicana encadenó juegos consecutivos hasta firmar un categórico 6-0 que selló su victoria.

WTA 500 de Charleston l CAPTURA

¿Cuál fue el hecho histórico?

El triunfo no solo representa un sólido inicio en el torneo, sino que se apuntó como ganadora ante una campeona de Grand Slam además de catapultar la victoria más abultada del WTA 500 de Charleston, apuntándose un logró histórico en su estreno.

Además, este resultado refuerza el buen momento que atraviesa la tenista mexicana, quien ha trabajado para consolidarse en el circuito y competir de tú a tú ante jugadoras de alto nivel. Su actuación en Charleston es una clara muestra de su crecimiento competitivo.

La mexicana Renata Zarazúa|MEXSPORT

¿Quién será su siguiente rival?

Con este triunfo, Zarazúa avanza a la segunda ronda del WTA 500 de Charleston, donde enfrentará a la también estadounidense Hailey Baptiste. El duelo promete ser un reto interesante, con estilos contrastantes y la motivación de seguir avanzando en el torneo.

Por ahora, la mexicana puede celebrar un debut impecable, en el que no solo ganó, sino que convenció con su tenis. Charleston ya fue testigo de su mejor versión, y Zarazúa buscará mantener ese impulso en la siguiente fase. Aunque, cabe resaltar que su rival en su estreno llegó con una larga inactividad.

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