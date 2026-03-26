Rodrigo Pacheco firma noche histórica en Morelia al derrotar a James Duckworth

La noche del 25 de marzo de 2026 quedará marcada como un momento clave en la carrera de Rodrigo Pacheco Méndez, quien protagonizó una auténtica hazaña al derrotar al primer sembrado del torneo, James Duckworth, en el Morelia Open. El mexicano se impuso con autoridad en sets corridos por 7-6(4) y 6-3, desatando la euforia en el Estadio Tres Marías.

Rodrigo Pacheco en el Morelia OPEN I MORELIA OPEN

Partido de alto nivel definido por la precisión

Desde el arranque del encuentro, el duelo estuvo marcado por la solidez en el servicio de ambos jugadores. En el primer set, Rodrigo Pacheco Méndez logró imponer condiciones con nueve aces y una efectividad del 83% con su primer saque, lo que le permitió llevar la manga hasta el tie-break, donde terminó inclinando la balanza a su favor por 7-4.

Para el segundo parcial, el mexicano elevó aún más su rendimiento, dominando ampliamente a James Duckworth. Con un porcentaje del 89% de puntos ganados con su primer servicio y sin conceder oportunidades de quiebre, Pacheco selló el triunfo con un contundente 6-3 que reflejó su superioridad en la cancha.

Rodrigo Pacheco tras derrotar a James Duckworth I MORELIA OPEN

Las estadísticas finales respaldan la actuación del joven tenista nacional: 12 aces, apenas una doble falta y un impresionante 100% de efectividad en sus juegos de servicio. Un desempeño que evidencia no solo potencia, sino también concentración y disciplina táctica.

Tras esta victoria, Rodrigo Pacheco Méndez se instala en los cuartos de final, donde enfrentará al croata Borna Gojo, octavo sembrado del torneo. El europeo llega tras un partido extenuante de más de dos horas, lo que podría representar un factor físico a favor del mexicano.

Rodrigo Pacheco en el circuito Challenger I MORELIA OPEN

El siguiente reto: una prueba exigente rumbo a semifinales

El enfrentamiento promete ser un duelo atractivo, especialmente por el estilo de juego de ambos tenistas, quienes destacan por su potencia en el saque. Mientras Gojo buscará imponer su experiencia, Pacheco intentará aprovechar la confianza adquirida tras eliminar al máximo favorito del certamen.

Rodrigo Pacheco I MORELIA OPEN

El respaldo del público será nuevamente un elemento clave. La afición en Morelia ha convertido al mexicano en su favorito, generando un ambiente que podría inclinar la balanza en momentos decisivos del encuentro.

Con este panorama, el Morelia Open se consolida como un escenario ideal para el crecimiento de Rodrigo Pacheco Méndez, quien buscará seguir haciendo historia y dar un paso más hacia las semifinales en uno de los torneos más importantes del circuito Challenger en México.