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Isaac del Toro queda fuera de la Amstel Gold Race 2026 por lesión: UAE Team Emirates confirma su ausencia

Isaac del Toro en la Etapa 1 de la Itzulia | MEXSPORT
Isaac del Toro en la Etapa 1 de la Itzulia | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:27 - 16 abril 2026
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Tras sufrir una lesión muscular, el mexicano seguirá con su rehabilitación

El UAE Team Emirates confirmó este jueves 16 de abril su alineación para la Amstel Gold Race 2026, una de las clásicas más importantes del calendario ciclista en territorio neerlandés, con una ausencia ya esperada del mexicano Isaac del Toro tras la lesión sufrida en la reciente Vuelta al País Vasco.

La baja del joven ciclista mexicano modifica de manera importante los planes del equipo, que tenía contemplado a Del Toro como una de sus principales cartas para la competencia del domingo 19 de abril. Su ausencia responde a una lesión muscular en el muslo derecho, consecuencia de una caída durante la tercera etapa de la carrera vasca.

Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT

La lesión de Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco

El incidente ocurrió a 88 kilómetros de la meta, cuando Isaac del Toro sufrió una caída que lo obligó a abandonar la competencia. Tras el percance, el mexicano fue visto levantándose con dificultad, cojeando de la pierna derecha mientras era asistido por el personal de su equipo. Las imágenes mostraron cortes visibles en la pierna derecha y en el glúteo, además del maillot dañado.

Aunque intentó retomar la marcha al subirse nuevamente a la bicicleta, el equipo decidió detenerlo pocos metros después para evitar agravar la situación. Posteriormente, se confirmó una rotura muscular en el muslo derecho, una lesión que, si bien no fue catalogada como grave por el propio corredor, requiere un periodo de recuperación de varias semanas.

Isaac del Toro sufrió una lesión muscular en el el muslo | CAPTURA

UAE Team Emirates ajusta su estrategia sin Del Toro

La ausencia de Isaac del Toro obliga al UAE Team Emirates a reorganizar su estrategia para la Amstel Gold Race. El mexicano estaba proyectado como uno de los líderes del equipo en esta competencia, especialmente ante la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, quien no tenía contemplada esta carrera en su calendario.

En su lugar, el equipo contará con el regreso del belga Tim Wellens, quien vuelve a la actividad tras superar una fractura de clavícula sufrida en la Kuurne-Brussel-Kuurne. Wellens tiene previsto competir previamente en la Brabantse Pijl antes de tomar la salida en la clásica neerlandesa.

La alineación del UAE para la Amstel Gold Race se completa con:

Filippo Baroncini
Mikkel Bjerg
Benoit Cosnefroy
Pavel Sivakov
Felix Großschartner
Luca Giami

En cuanto a Isaac del Toro, el equipo mantiene como objetivo su regreso para el Critérium du Dauphiné, que comenzará el 7 de junio. No obstante, su reaparición podría adelantarse si la evolución de la lesión es favorable en las próximas semanas.

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT
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