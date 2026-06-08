¡OFICIAL! Guillermo Almada es el nuevo entrenador de América

América hizo oficial la llegada de Guillermo Almada como su nuevo director técnico de cara al Apertura 2026. Luego de tres años con André Jardine en el banquillo, las Águilas oficializaron el arribo del estratega uruguayo, apenas unos días después de haber finalizado la relación con el brasileño.

Guillermo Almada l realvalladolid

A través de un video en sus redes sociales, América hizo oficial el anuncio de la llegada de Almada, quien apenas unas horas antes firmó finalmente su contrato. “La historia no vive en los libros, vive en los lugares donde se escribe. En estas canchas, en este escudo, en un estadio que ha sido testigo de alguno de los momentos más grandes del futbol, aquí la exigencia no descansa”.

“Cuando eres el Club América, el pasado inspira, pero nunca alcanza. Siempre hay una nueva página por escribir, un nuevo reto por asumir y una nueva historia por construir. Bienvenido, Guillermo Almada”, se dijo en el video de redes sociales con el que se presentó al estratega uruguayo.

COMUNICADO OFICIAL



Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores… pic.twitter.com/N7gpeJmMsZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

La directiva acordó con Almada un contrato por dos años, con opción de extender el vínculo por una temporada más. El acuerdo le permitirá encabezar el proyecto deportivo del club en el corto y mediano plazo, con la misión de regresar al equipo a la pelea por los títulos nacionales e internacionales.

En los próximos días, Almada reportará en las instalaciones de Coapa para reunirse con jugadores, con el objetivo de iniciar la temporada y la planeación de cara al Apertura 2026.

El nuevo estratega se presentará entre martes y miércoles en Coapa para comenzar formalmente los trabajos de pretemporada. Antes de su llegada, los futbolistas reportarán desde el lunes para realizar los exámenes médicos y físicos que marcarán el inicio de la preparación rumbo al Apertura 2026.

Guillermo Almada como director técnico de Real Oviedo | AFP

El entrenador uruguayo llegará respaldado por una trayectoria que incluye pasos por equipos de Sudamérica, México y España. Entre los principales logros de su carrera destacan la obtención del Apertura 2022 de la Liga MX y la conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024, ambos con Pachuca.