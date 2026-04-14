¡Encendidos! Delanteros de Pumas marchan con ritmo goleador

En racha. La ofensiva de Club Universidad está encendida, y fiel reflejo de ello es que es el segundo equipo con más goles en el torneo. Parte de los responsables de esta estadística son los delanteros, quienes han aportado sus anotaciones a lo largo del semestre.

Delanteros de Pumas en racha

En el reciente triunfo ante Mazatlán, los tres delanteros de Pumas se hicieron presentes en el marcador. Robert Morales, Juninho y Guillermo Martínez fueron los anotadores, situación que ya había ocurrido anteriormente.

Los delanteros de Pumas han respondido esta temporada | IMAGO7

Ante Puebla, los tres delanteros dirigidos por Efraín Juárez anotaron para darle el triunfo al equipo con un marcador de 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc. El trabajo de la ofensiva ha sido positivo, para que Pumas registre 26 tantos a favor.

Universidad Nacional cuenta con una racha importante de 20 partidos consecutivos con gol en todas las competencias, mientras que en Liga MX van 18 al hilo, todavía con tres duelos por disputar del torneo regular.

Robert Morales y Pedro Vite festejan el primer gol del partido ante Atlas | IMAGO 7

¿Cuántos goles llevan los delanteros de Pumas?

Además, en las estadísticas individuales, los tres artilleros marchan con un alto registro. Juninho tiene seis tantos en su cuenta, mientras que Robert Morales lleva cinco. Por último, ‘Memote’ Martínez con tres goles.

El conjunto felino ya está matemáticamente clasificado a la fase final del torneo, y el entorno es más que favorable para el equipo, pues la conexión con la afición está más fuerte que nunca.