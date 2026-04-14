Pumas, el único de los clasificados a Liguilla que no ha sido campeón en los últimos 10 años

Pumas obtuvo la clasificación a la fase final del Clausura 2026, lo que le genera ilusión para romper una racha de 15 años sin levantar un título. Dentro de los ocho primeros puestos de la tabla del presente torneo, Universidad Nacional es el único que no ha sido campeón en los últimos 10 años.

Pumas vs Mazatlán | IMAGO7

¿Qué otros equipos están en puestos de Liguilla?

El conjunto felino ocupa el cuarto puesto de la tabla, con 27 unidades registradas. A Pumas lo acompaña Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Tigres, América y Atlas como los equipos en puestos de Liguilla.

Una de las características de cada uno de los equipos fuera de Pumas, es que han logrado llevar un trofeo de liga a sus vitrinas en la última década, incluso hay Bicampeones y Tricampeones en esa lista.

Toluca es bicampeón de la Liga MX | MEXSPORT

Atlas y Toluca son los equipos que en esta última década lograron la hazaña del Bicampeonato, por ahora, los Diablos tienen la posibilidad de conseguir el tercer título en fila.

Por otro lado, América logró el Tricampeonato y se quedó a un paso de los cuatro al hilo, sin embargo, Toluca lo impidió. A pesar de que hay equipos que pudieron entregar trofeos en torneos seguidos, Pumas no ha sido capaz de romper su sequía.

El antecedente más reciente para Pumas

La última oportunidad cercana para Pumas fue en el Apertura 2023, bajo el mando de Antonio Mohamed. En aquel torneo, Tigres fue el verdugo de los del Pedregal para arrebatarles el sueño del título.

Este torneo pinta distinto para los auriazules, con un proyecto respaldado y que poco a poco ha entregado resultados. Comandado por Efraín Juárez, Pumas está en una nueva Liguilla en la que son fuertes candidatos.