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Futbol

'Pony' Ruíz se declara antichiva en el podcast de Álvaro Morales

El Rebaño busca ser el mejor equipo de la temporada 2025-26
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:30 - 25 abril 2026
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El exjugador de Santos Laguna fue sincero al decir que no le cae bien el Rebaño Sagrado

La Liga MX ha tenido muchos jugadores extranjeros que han marcado una época en su estancia por el campeonato mexicano, uno de ellos es Rodrigo 'Pony' Ruíz, quien es bastante recordado por lo que logró en Santos Laguna, pero también por su paso en Estudiantes, Veracruz y más.

En una entrevista reciente, el exdelantero chileno, reveló cuál es el equipo que peor le cae en el futbol mexicano, revelando sus razones, las cuales comparte con quien lo acompañaba en dicha plática: Álvaro Morales.

El Pony se convirtió en un gran referente de Santos | MEXSPORT

"Me cae mal Chivas"

Rodrigo Ruíz fue invitado en el podcast de Los Jefes, en el cual el protagonista es el narrador y conductor de ESPN, Álvaro Morales; en el programa, una de las preguntas del 'Brujo' fue referente acerca de si el exjugador de la Comarca Lagunera es antiamericanista, ya que es uno de los extranjeros que jugó en Santos y nunca pasó por el América.

Sin embargo, la respuesta del chileno fue directa, aunque no respondió realmente si odia a las Águilas:

Me cae más mal Chivas, fíjate. Por ese tema de que 'siempre jugamos con mexicanos, sí les va a costar más o ha sido así a lo largo de los años, pero bueno, se respeta
@oficial_losjefes ¿El Pony Ruiz es antiamericanista? 🦅🤨 La leyenda confiesa su verdadera postura ante las Águilas y lanza un dardo inesperado al Rebaño. #ponyruiz #antiamericanista #ligamx #futbolmexicano ♬ Blizzard - Sheena.I

Morales no dudó en estar de acuerdo con él, pues asegura que tanto el club como los aficionados "son unos convenencieros", pues para él se aprovechan del discurso de contar únicamente con jugadores mexicanos. Ruíz agregó una burla al respecto de que a Chivas le venden jugadores más caros.

¿Cuál es el historial del 'Pony' ante Chivas?

Rodrigo Ruíz ya ha declarado que no es fan del Rebaño Sagrado; sin embargo, aunque fue un delantero muy importante en el futbol mexicano, el chileno no tiene una amplia cantidad de goles anotados en contra de los Rojiblancos.

Como jugador en el futbol de México, el 'Pony' le anotó seis goles a Guadalajara, dos de ellos en su estancia con Toros Neza, uno en la Gran Final de 1997, tres más con la camiseta de Santos Laguna y, posteriormente, otro de ellos con el uniforme de Estudiantes Tecos.

'Pony' Ruíz en su paso por Santos Laguna | MexSport
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