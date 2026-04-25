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Futbol

Gonzalo Pineda asume la dirección deportiva de Santos y descarta el banquillo

Gonzalo Pineda Santos ROTA
Gonzalo Pineda Santos ROTA
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:13 - 25 abril 2026
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El exentrenador del Atlas expresó sus primeras declaraciones como directivo del equipo lagunero

Gonzalo Pineda, quien asume el cargo de director deportivo de Santos Laguna, ha sido enfático al señalar que no tiene intenciones de ocupar el puesto de director técnico del conjunto de la Comarca.

En una entrevista con TUDN, Pineda ofreció sus primeras declaraciones en su nueva función. Subrayó su dedicación al proyecto desde la directiva y explicó los motivos que lo llevaron a cambiar el banquillo por las oficinas.

Gonzalo Pineda, en su etapa como entrenador de Atlas | IMAGO7

¿Qué dijo Gonzalo Pineda?

"En primer lugar, porque me siento capacitado. Si no creyera que estoy preparado para asumir este rol, no lo aceptaría, y menos en una institución de la talla de Santos y dentro de un grupo tan relevante como es Grupo Orlegi", afirmó.

Pineda también mencionó factores personales que influyeron en su decisión. "Además, hay un tema familiar, el deseo de tener cierta estabilidad en este momento por razones familiares", añadió, reiterando que no contempla dirigir a los Guerreros.

Gonzalo Pineda, en su etapa como entrenador de Atlas | IMAGO7

No cierra la puerta al banquillo

Aclaró que su paso por la dirección deportiva no significa un adiós definitivo a su carrera como entrenador, sino una etapa de crecimiento profesional.

"Es importante decir que estar hoy en este rol no implica que en algún momento no pueda volver a dirigir. Al contrario, creo que me hará mucho más capaz, porque entenderé el juego desde otra perspectiva. Pero quiero aclarar que nunca será aquí en Santos. Es algo que está más que hablado con la dirigencia y es un compromiso de mi parte que no será así", concluyó Pineda.

Santos Laguna se prepara para cerrar su participación en el Clausura 2026 de la Liga MX, en el que actualmente ocupa el último lugar de la clasificación general.

Gonzalo Pineda, entrenador de Atlas desde el Clausura 2025 | IMAGO7
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