Alejandro Irarragorri acepta mal momento de Santos, pero también recuerda toda su gestión

El Clausura 2026 terminará este fin de semana, pero volvió a dejar una constante: el fracaso de Santos. El equipo de la Comarca Lagunera se quedó con el último puesto del semestre, una situación que se ha vuelto normal para un conjunto que estaba acostumbrado a pelear por los primeros lugares.

En ese mismo contexto, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi y los Guerreros, comentó para Sports Illustrated México lo que ha sido la administración del equipo. El empresario aceptó que los últimos años han sido malos, sin embargo, recalcó que la gestión tuvo grandes momentos

"Pues mira, lo que pasa es que todo es el tiempo que midas, ¿no? Si yo mido los últimos tres años de Santos, probablemente el resultado es muy malo. Y por supuesto que reconozco y entiendo que nuestro presente es un presente de muchos retos y de un momento muy difícil. Pero si yo evalúo los 20 años que hemos gestionado a Santos, entonces el resultado es bastante bueno. Yo creo que nuestro pasado es extraordinario, nuestro presente es complejo, pero nuestro futuro es promisorio", aseveró.

Santos celebra su victoria ante Puebla | MEXSPORT

Sin Atlas, todo el pastel para Santos

Grupo Orlegi oficializó la venta de Atlas, con Grupo PRODI, una empresa encabezada por el empresario mexicano José Miguel Bejos, como su nuevo dueño. El conjunto Rojinegro vivió extraordinarios momentos con Irarragorri a la cabeza, entre ellos el recordado Bicampeonato tras más de 70 años de sequía en Liga MX.

Tras la venta del cuadro jalisciense, Santos pasará a ser el "hijo único" de Grupo Orlegi de nueva cuenta, todo para enfocarse de lleno en los de Torreón. El Apertura 2026 será un semestre de cambios en toda la Comarca Lagunera, pero, como dijo Irarragorri, también prometedor.

Jugadores de Atlas en el juego contra Santos | MEXSPORT

¿Cómo terminará Santos el Clausura 2026?

Santos Laguna enfrentará a Rayados de Monterrey en la Jornada 17 del Clausura 2026, marcando el final de temporada de ambos equipos eliminados. El conjunto de los Guerreros terminará en la última posición, una constante en los últimos cuatro semestres.

El único torneo en el que Santos no fue el último lugar fue en el Apertura 2025, semestre que estuvieron cerca del Play In. El conjunto de la Comarca Lagunera terminó con 20 puntos; a este lo máximo que aspiran es a 12 unidades.