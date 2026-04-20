Atlas vence a Santos y se aferra a la Liguilla; los Guerreros siguen en picada

Santos Laguna volvió a confirmar su mal momento al caer 0-1 ante Atlas en la Jornada 15 del Clausura 2026, en un duelo donde los rojinegros fueron efectivos y los laguneros dejaron escapar sus oportunidades.

El único gol del encuentro llegó temprano en el partido. Al minuto 20, Manuel Capasso aprovechó una jugada a balón parado para empujar el balón al fondo y adelantar a Atlas, suficiente para marcar el rumbo del encuentro.

Manuel Capasso celebrando su gol ante Santos con toda la plantilla | MEXSPORT

Santos perdona y lo paga caro

Pese a la desventaja, Santos tuvo las opciones más claras del partido, pero su falta de contundencia volvió a pasar factura.

La jugada clave llegó en la segunda mitad, cuando Lucas Di Yorio falló un penal al minuto 58, dejando escapar la oportunidad más clara para empatar el encuentro.

Minutos después, Emmanuel Echeverría estuvo cerca de igualar el marcador con un disparo que se estrelló en el poste, reflejando la frustración de un equipo que genera, pero no concreta.

Atlas contra Santos | MEXSPORT

Atlas resiste y se mantiene con vida

Atlas, por su parte, apostó por el orden y supo resistir los embates en la recta final. Incluso el VAR intervino para anular un posible penal a favor de los rojinegros, en una segunda parte llena de tensión.

Con este resultado, los Zorros suman puntos vitales en su lucha por mantenerse en zona de clasificación, mientras que Santos continúa en el fondo de la tabla, firmando un torneo para el olvido.

Mientras Atlas se aferra a la Liguilla en la recta final del torneo, Santos sigue sin levantar y se acerca cada vez más a cerrar uno de sus peores torneos en los últimos años.