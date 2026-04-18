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Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Santos Laguna vs Atlas?

Santos vs Atlas Clausura 2026 Jornada 15 Liga MX I RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:29 - 18 abril 2026
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Santos Laguna y Atlas se enfrentarán en un emocionante partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para disputarse en el Estadio TSM Corona. Este duelo promete ser un interesante enfrentamiento entre dos equipos tradicionales del fútbol mexicano que buscarán sumar puntos importantes en el torneo.

Cristian Dájome, de Santos Laguna, en festejo de gol ante América en el Clausura 2026 | IMAGO7

Santos Laguna llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, habiendo conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas. Los Guerreros cayeron en su último partido ante Pachuca por 4-2, previamente igualaron 1-1 contra América y vencieron a Puebla por 2-1. Sufrieron una contundente derrota 3-0 ante Chivas, pero antes habían conseguido una victoria a domicilio por 2-1 frente a Tijuana. Por su parte, Atlas atraviesa un momento complicado con tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Rojinegros igualaron sin goles contra Monterrey, perdieron 2-0 ante León, cayeron 1-0 frente a Chivas en un amistoso y empataron 0-0 con Querétaro y 1-1 con Toluca.

Mudo Aguirre, jugador del Atlas, en festejo de gol anulado en el duelo ante Querétaro | IMAGO7

En el historial reciente entre ambos equipos, se observa un equilibrio en los últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más reciente terminó en empate 2-2 cuando Atlas recibió a Santos Laguna el 14 de septiembre de 2025 por la Liga MX. Anteriormente, Santos Laguna se impuso por 2-0 en casa el 23 de febrero de 2025. Atlas consiguió victorias consecutivas como local: 1-0 el 17 de julio de 2024 y un contundente 3-0 el 5 de febrero del mismo año. El quinto duelo más reciente terminó sin goles (0-0) cuando Santos Laguna fue anfitrión el 14 de julio de 2023. Este historial muestra que Atlas ha sido más efectivo como local, mientras que Santos Laguna ha defendido mejor su casa.

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¿Cuándo y dónde ver el Santos vs Atlas?

  • FECHA: Domingo 19 de abril

  • HORA: 17:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio TSM Corona, Torreón Coahuila, México

  • TRANSMISIÓN: VIX +, ESPN

Atlas tras empatar con Querétaro l MEXSPORT
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