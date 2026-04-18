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Futbol

¡Aura! Efraín Juárez guiñó a la cámara durante el duelo ante San Luis

Pumas recuperó el amor de su afición gracias al ánimo de Efraín Juárez.
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:42 - 18 abril 2026
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El técnico de los universitarios protagonizó uno de los momentos de la jornada

Los Pumas de la UNAM marchan imparables en el Clausura 2026 y el ambiente en cantera parece estar mejor que nunca. El equipo de Universidad Nacional se impuso 0-2 de visita al Atlético de San Luis, sin embargo, una vez más su entrenador, Efraín Juárez, fue quien se robó la cámara.

Efraín Juárez y Adalberto Carrasquilla de Pumas I IMAGO7

¿Qué hizo Efraín Juárez?

Durante el duelo correspondiente  a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo de Pumas visitó el Estadio Alfonso Lastras para enfrentar a San Luis. Tal y como se esperaba, el principio del partido tuvo mucha trabas en medio campo y el duelo parecía no romperse, es por eso que los técnicos no paraban de dar indicaciones.

Rumbo a la recta final del primer tiempo, el estratega, Efraín Juárez, fue captado por la cámara directamente de frente mientras daba un par de órdenes a sus futbolistas, lo insólito fue que Efra al percatarse de que la cámara lo miraba directamente este no dudó en sonreír y ‘guiñar el ojo’, para posteriormente seguir dando indicaciones.

Efraín Juárez I CAPTURA DE PANTALLA

El momento no pasó desapercibido, pues incluso el jugador del Atlético de San Luis, Román Torres, no pudo contener la risa al ver el gesto del polémico estratega, quien una vez más volvió a demostrar por que es uno de los miembros del equipo favorito de la afición.

Pumas ‘vuela’

En el ocaso del torneo de Clausura, uno de los equipos con el mejor cierre del torneo es el equipo de Universidad Nacional. Los Pumas sumaron su octava victoria del torneo, además de su segunda de manera consecutiva.

Efraín Juárez y Guillermo Abascal I IMAGO7

Con ocho triunfos, seis empates y solo una derrota los pupilos de Juárez marchan segundos de la tabla general, únicamente por debajo del invicto Guadalajara. Pumas también presume de ser el segundo máximo goleador con 28 anotaciones, cifra compartida con Chivas.

De cara al cierre del torneo, el equipo de cantera tendrá la oportunidades de cerrar la mayoría de la Liguilla en casa, esto en caso de mantener el ritmo en sus dos últimos compromisos; el primero de ellos en casa ante los Bravos de Juárez y el último en el Estadio Hidalgo ante los Tuzos del Pachuca.

Keylor Navas en el Atlético San Luis vs Pumas | IMAGO7
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