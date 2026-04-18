“Aquí no hay estrellas individuales” :Keylor Navas lanza mensaje tras victoria ante San Luis

Los Pumas van que vuelan para estar en la Liguilla dentro de los primeros planos; el conjunto dirigido por Efraín Juárez se impuso al Atlético San Luis en la Jornada 15 del Clausura 2026 para posicionarse en el segundo sitio, de momento, solo por detrás de Chivas.

Juninho y Jordan Carillo lideraron la victoria Auriazul; sin embargo, hubo un momento determinante durante el encuentro y esa fue la atajada de Kelor Navas que permitió la sólida victoria, al respecto el tico habló sobre ese momento.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

¿Qué dijo Keylor Navas?

El arquero de los Pumas empezó resaltando el grupo que se ha formado: “Nosotros no podemos dejar de pensar en el título porque yo creo que eso ha sido nuestra meta desde el principio pero sabemos también lo que nos trajo hasta aquí, el esfuerzo, el trabajo, la humildad, el compañerismo, yo creo que aquí no hay estrellas individuales, la estrella es el equipo”, mencionó para ESPN.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Sobre el atajadon, esto resaltó Navas: “Fue muy rápida, porque fue un centro, creo que fue tiro de esquina, no recuerdo bien, fue tan rápido, solo vi que la cabeceó y me traté de estirar y literal como quien dice con las uñas apenas fue que la toqué, y bueno por dicha después hubieron rebotes y el balón no entré y eso nos deja felices que podemos ayudar al equipo”

Keylor se perderá próximo partido

Universidad Nacional se llevó los tres puntos del Estadio Libertad Financiera, pero perdió a dos elementos fundamentales para el duelo ante Juárez. Ni Adalberto Carrasquilla ni Keylor Navas estarán disponibles por acumulación de tarjetas.

Primero fue Adalberto Carrasquilla quien recibió la tarjeta amarilla para confirmar su ausencia para el siguiente encuentro, después, sobre el final del partido, Keylor Navas también fue amonestado por retrasar la reanudación del juego.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Keylor Navas es el líder del grupo, pero ahora será turno de otro de los arqueros para defender el arco del conjunto universitario. Todo apunta a que será Pablo Lara, uno de los jóvenes talentos más destacados en la portería.