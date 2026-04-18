Liga MX: Liguilla del Clausura 2026, al momento

La Jornada 15 de la Liga MX comenzó y, con ello, la parte final del Clausura 2026. Aunque algunos equipos ya tienen su lugar asegurado, otros buscarán un último boleto a la Fiesta Grande del balompié nacional.

A falta de finalizar esta jornada y dos más, solamente Chivas, Pumas, Cruz Azul, Pachuca y el actual Bicampeón, Toluca, tienen su participación confirmada en Liguilla. De momento, los que se encuentran en puestos de clasificación son Tigres, América y Atlas.

Chivas rescató un punto en el partido ante Pumas | MEXSPORT

¿Cuál es la Liguilla al momento del Clausura 2026?

Al momento, tras los juegos del viernes de la Jornada 15, hay dos Clásicos confirmados en la Fiesta Grande. Si las cosas se quedan tal y como están, la Liguilla será la siguiente del Clausura 2026 será la siguiente:

Chivas (1) vs Atlas (8)

Pumas (2) vs América (7)

Cruz Azul (3) vs Tigres (6)

Pachuca (4) vs Toluca (5)

Juninho anota ante el Atleti de San Luis | MEXSPORT

Encuentros a seguir en la Jornada 15

Los duelos a seguir en la Jornada 15 -principalmente en la actividad sabatina- son América vs Toluca, Necaxa vs Tigres y León vs Juárez, este último por su cercanía con los Rojinegros y las Águilas.

Además, el domingo Santos recibirá al Atlas, en un duelo que marcará parte importante de la clasificación. Los Zorros no pueden dejar escapar puntos importantes, pues varios equipos se encuentran cerca de ellos.