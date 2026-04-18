Keylor Navas es suspendido por acumulación de tarjetas; se pierde partido ante Juárez

Universidad Nacional se llevó los tres puntos del Estadio Libertad Financiera, pero perdió a dos elementos fundamentales para el duelo ante Juárez. Ni Adalberto Carrasquilla ni Keylor Navas estarán disponibles por acumulación de tarjetas.

¿Qué pasó con Keylor Navas?

Primero fue el panameño que recibió la tarjeta amarilla para confirmar su ausencia para el siguiente encuentro, después, sobre el final del partido, Keylor Navas también fue amonestado por retrasar la reanudación del juego.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Keylor Navas es el líder del grupo, pero ahora será turno de otro de los arqueros para defender el arco del conjunto universitario. Todo apunta a que será Pablo Lara, uno de los jóvenes talentos más destacados en la portería.

Además de su liderazgo, la afición se ha rendido completamente ante el costarricense, pues su trayectoria en las mejores ligas del mundo pusieron las expectativas muy altas, pero las ha sabido alcanzar.

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT

Duelo clave ante Pachuca

Con esto, Keylor Navas llegará limpio para el partido ante Pachuca, un duelo que pinta para ser difícil, ya que no únicamente pelearán por un puesto más alto en la tabla del torneo, sino que también podría ser una vía de acceso a la próxima Concacaf Champions Cup, ya que otra de las maneras de clasificar es mediante la tabla anual de la liga.

La tabla anual permite a algunos equipos que no sean finalistas clasificar a la siguiente edición del torneo internacional. Pumas busca el sexto puesto, mismo que ya tiene después de la victoria ante San Luis, al registrar 51 puntos. Sin embargo, los Tuzos persiguen y están un lugar abajo con 50 unidades, por lo que esa última fecha podría definir el pase.