Xolos se impone a Juárez en duelo caliente: triunfo clave rumbo a la Liguilla
Xolos de Tijuana sufrió en la frontera, pero logró imponerse 1-2 a FC Juárez en un partido intenso, marcado por la polémica, las expulsiones y el esperado regreso de Gilberto Mora.
El conjunto fronterizo sumó tres puntos vitales en el Clausura 2026, manteniéndose en la pelea por un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.
Partido caliente y ventaja visitante
Desde el arranque, Tijuana y Juárez dejaron clara su propuesta, pero desgraciadamente para el equipo local, se vio afectado por una expulsión al minuto 3 de Monchu, lo que marcó una diferencia clara en el partido.
A partir de ahí, Xolos buscó constantemente la portería, pero sin éxito. Fue hasta el minuto 42 cuando Kevin Castañeda se encontró solo dentro del área y definió para poner el 0 a 1 en el marcador. Con ese marcador se fueron al descanso.
Regresó Gilberto Mora… y casi provoca penal
En la parte complementaria, Xolos buscó sentenciar el partido y así fue. Ramiro Árciga marcó el que fue el 0 a 2 definitivo apenas empezado el 2.º tiempo.
Uno de los momentos más esperados del encuentro llegó al minuto 63, cuando Gilberto Mora volvió a pisar una cancha tras varios meses de ausencia.
El joven mexicano ingresó con personalidad y generó peligro inmediato. Incluso, en una de sus primeras intervenciones, estuvo cerca de provocar un penal tras una jugada dentro del área que generó polémica, pero que el árbitro decidió no sancionar.
Su actuación dejó buenas sensaciones y reavivó la ilusión sobre su potencial.
Juárez se queda con nueve y todo se define al final
El partido tomó un giro definitivo con las expulsiones de dos jugadores de Juárez, situación que condicionó el cierre del encuentro. Aunque los locales pudieron descontar al final con un gol al 89' de Guilherme Castillo desde los 11 pasos.
A pesar del esfuerzo de los Bravos, el desgaste y las tarjetas rojas pesaron demasiado en el desenlace.
Victoria que ilusiona en Tijuana
El 1-2 final representa mucho más que tres puntos para Tijuana. El equipo se mantiene con vida en la lucha por la Liguilla, en un cierre de torneo donde cada resultado es determinante.
Con el regreso de Gilberto Mora y un equipo que comienza a encontrar regularidad, Xolos se ilusiona y se mete de lleno en la pelea.
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