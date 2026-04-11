Xolos se impone a Juárez en duelo caliente: triunfo clave rumbo a la Liguilla

Xolos de Tijuana sufrió en la frontera, pero logró imponerse 1-2 a FC Juárez en un partido intenso, marcado por la polémica, las expulsiones y el esperado regreso de Gilberto Mora.

El conjunto fronterizo sumó tres puntos vitales en el Clausura 2026, manteniéndose en la pelea por un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

Partido caliente y ventaja visitante

Desde el arranque, Tijuana y Juárez dejaron clara su propuesta, pero desgraciadamente para el equipo local, se vio afectado por una expulsión al minuto 3 de Monchu, lo que marcó una diferencia clara en el partido.

A partir de ahí, Xolos buscó constantemente la portería, pero sin éxito. Fue hasta el minuto 42 cuando Kevin Castañeda se encontró solo dentro del área y definió para poner el 0 a 1 en el marcador. Con ese marcador se fueron al descanso.

Kevin Castañeda marcando el primer gol de Tijuana ante Juárez | MEXSPORT

Regresó Gilberto Mora… y casi provoca penal

En la parte complementaria, Xolos buscó sentenciar el partido y así fue. Ramiro Árciga marcó el que fue el 0 a 2 definitivo apenas empezado el 2.º tiempo.

Ramiro Arciga marcando el 0 a 2 de Xolos de Tijuana ante Juárez | MEXSPORT

Uno de los momentos más esperados del encuentro llegó al minuto 63, cuando Gilberto Mora volvió a pisar una cancha tras varios meses de ausencia.

El joven mexicano ingresó con personalidad y generó peligro inmediato. Incluso, en una de sus primeras intervenciones, estuvo cerca de provocar un penal tras una jugada dentro del área que generó polémica, pero que el árbitro decidió no sancionar.

Gilberto Mora entrando de cambio ante Juárez | MEXSPORT

Su actuación dejó buenas sensaciones y reavivó la ilusión sobre su potencial.

Juárez se queda con nueve y todo se define al final

El partido tomó un giro definitivo con las expulsiones de dos jugadores de Juárez, situación que condicionó el cierre del encuentro. Aunque los locales pudieron descontar al final con un gol al 89' de Guilherme Castillo desde los 11 pasos.

A pesar del esfuerzo de los Bravos, el desgaste y las tarjetas rojas pesaron demasiado en el desenlace.

Gol de Guilherme Castillo ante Xolos | MEXSPORT

Victoria que ilusiona en Tijuana

El 1-2 final representa mucho más que tres puntos para Tijuana. El equipo se mantiene con vida en la lucha por la Liguilla, en un cierre de torneo donde cada resultado es determinante.