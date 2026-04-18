¡La parada del torneo! Keylor Navas se luce con atajada impresionante en remate de Joao Pedro

Keylor Navas nuevamente se volvió a lucir como en sus mejores tiempos, el arquero de los Pumas lanzó una de las atajadas más vistosas del Clausura 2026 ante un remate potente de Jao Pedro que se quedó ahogado con el grito de gol.

Todo sucedió en el minuto 50 cuando un tiro de esquina por la punta de la derecha para los locales aparecería con certero cabezazo del brasileño quien conectó; pero, el tico terminó mostrar sus reflejos desde la línea de meta para sacar el balón.

Keylor Navas l IMAGO7

Navas metió el manotazo con una estirada para salvar su arco, en el contrarremate Águila aprovecharía para arremeter y el esférico se estampaba en el poste, al final los universitarios se salvaban en la carambola dentro del área.

Todo esto cuando los Auriazules ya lo ganaban por la mínima gracias a Juninho quien cobró exquisitamente, el penal antes del descanso, pegado al palo derecho de Andrés Sánchez quien se estiró; sin embargo, ante la largada estirada no pudo detener el esférico ante un buen tiro del brasileño quien colocó el esférico de excelsa manera.

Atajada de Keylor Navas en el momento exacto l CAPTURA

¿Hubo polémica en el partido?

Una jugada que derivó en el penal se llevó los reflectores debido a la marcación que realizó el árbitro tras un leve contacto que se terminó por llevar Robert Morales dentro del área cuando ya se disponía con su recorte y meter un fogonazo.

Todo comenzó con un balón perdido por Joao Pedro, lo que permitió a Pumas armar un contragolpe a velocidad. La recuperación derivó en una transición rápida que tomó mal parada a la defensa potosina, abriendo espacios que fueron bien aprovechados por los atacantes auriazules.

Robert Morales en la jugada del penal l IMAGO7

El esférico llegó a los pies de Robert Morales, quien ingresó al área con ventaja y decidió recortar hacia el centro para perfilarse a su disparo. En la acción, el delantero intentó acomodarse para rematar, pero terminó sacando un tiro deficiente que no representó mayor peligro en primera instancia.

¿Se consumió mucho tiempo?