Polémica en San Luis: Así fue el penalti a favor de Pumas ante el Atleti

Pumas y Atlético San Luis abrieron la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que rápidamente se llevó los reflectores debido a una jugada que derivó en la pena máxima para el tanto de Juninho antes del descanso.

Todo comenzó con un balón perdido por Joao Pedro, lo que permitió a Pumas armar un contragolpe a velocidad. La recuperación derivó en una transición rápida que tomó mal parada a la defensa potosina, abriendo espacios que fueron bien aprovechados por los atacantes auriazules.

¡JUNINHO ABRIÓ EL MARCADOR A FAVOR DE PUMAS! 🤩



Llegó el primer tanto del compromiso ante @AtletideSanLuis.



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Joao Pedro ante Pumas l IMAGO7

El esférico llegó a los pies de Robert Morales, quien ingresó al área con ventaja y decidió recortar hacia el centro para perfilarse a su disparo. En la acción, el delantero intentó acomodarse para rematar, pero terminó sacando un tiro deficiente que no representó mayor peligro en primera instancia.

¿Qué se revisó?

Sin embargo, al momento del recorte, uno de los defensores de Atlético San Luis alcanzó a rozar ligeramente a Morales. El contacto se dio cuando ambos jugadores giraban sobre su eje, lo que provocó que el atacante perdiera estabilidad en la acción previa al disparo.

Andrés Sánchez no pudo detener el tiro de Juninho l IMAGO7

En tiempo real, la jugada generó dudas, por lo que el silbante decidió detener el encuentro y acudir al monitor del VAR para revisar la acción. La incertidumbre creció en el estadio mientras jugadores de ambos equipos reclamaban su postura ante la decisión arbitral.

Tras varios ángulos y repeticiones, el árbitro tardó cerca de seis minutos en tomar una determinación definitiva. Finalmente, consideró que el ligero raspón era suficiente para sancionar la infracción dentro del área, señalando el punto penal a favor de los universitarios.

Juninho anota de penal ante Atlético San Luis l IMAGO7

Juninho hizo válido el penal

Finalmente, Juninho cobró exquisitamente pegado al palo derecho de Andrés Sánchez quien se estiró; sin embargo, ante la largada estirada no pudo detener el esférico ante un buen tiro del brasileño quien colocó el esférico de excelsa manera.