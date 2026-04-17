Fiesta auriazul: Recibimiento de Pumas se sale de control en San Luis

La grandes no se compra, se gana y Pumas que si bien ha estado lejos de un título en los últimos 14 años, su paso por la República Mexicana demuestra por que sigue siendo uno de los equipos más importantes del país; abarrotando estadios y llenando los hoteles con una de las mejores hinchadas de la Liga MX, La Rebel.

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Ya me voy a ver a Pumas

Una vez más el equipo de la Autónoma de México protagonizó uno de los mejores momentos del fin de semana, ahora lejos del rectángulo de juego. La llegad de Pumas a su hotel de concentración previo al duelo de la Jornada 15 ante el Atlético de San Luis se convirtió en un carnaval que ni la misma seguridad del hotel pudo detener.

Miles de aficionados se dieron cita en el hotel Hyatt Regency de San Luis Potosí para alentar a sus futbolistas que actualmente viven un gran paso en Liga MX, sin embargo, estuvieron más cerca de lo que pudieron imaginar, pues las barreras de seguridad no esperaban tan cantidad de gente que estas se vieron superadas.

Jugadores de Pumas celebran gol vs Mazatlán | IMAGO7

En su llegada, se apreciaba a los futbolistas en una estrecha fila par entrar al hotel, rodeados de miles de banderas y cánticos auriazules, incluso los más cercanos podían saludar y ‘tocar’ a sus ídolos actuales.

Contrario a lo que pudiera pasar, los jugadores de Pumas reaccionaron de buena manera, pues se mostraron con la opción de saludar y atender de manera rápida a los fanáticos, claro, con un par de percances por lo pegados que estaban, pero sin ninguna situación delicada.

Afición de Pumas | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 15?

La fiesta de los universitarios en tierras Potosinas no solo son una muestra de la gran afición que tiene Pumas, sino que también es el reflejo de uno de los mejores torneos del equipo en los ùltimos años.

De la mano del profe, Efraín Juárez, Universidad Nacional suma un total de 27 puntos y está solo una victoria de asegurar su puesto firme en la liguilla del Clausura 2026. En 14 fechas, Pumas suma un total de siete victorias, seis empates y solo una derrota.

¡DESBORDADOS POR PUMAS!



Se le salió de control al hotel de concentración la llegada del equipo.



Todos los jugadores estuvieron muy cercanos a su afición. @AnalisisPuma pic.twitter.com/WaO5qhBgfO — Brian Sales (@Brian_BA9) April 17, 2026