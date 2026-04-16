¿Quiere al América? Efraín Juárez revela cuál sería su final soñada para romper sequía de títulos de Pumas

Pumas ha mostrado una mejoría notable este torneo al mando de Efraín Juárez. Con solo un partido perdido en las 14 jornadas disputadas del Clausura 2026, incluso muchos ya lo consideran un candidato para ser campeón.

El entrenador mexicano sabe que tiene una gran misión por delante: romper la sequía de 15 años sin título que tienen los Universitarios, y todo parece indicar que este semestre tendrá una gran oportunidad.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Aunque hay hay varios obstáculos por superar, Juárez sueña con jugar la Final de la Liga MX y tiene claro cuál sería su rival soñado.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, aseguró que le "encantaría" medirse al América en el juego por campeonato y recordar la Final de la temporada 1990/91, año en el que Pumas se coronó ante las Águilas.

"Todo el mundo sabe esa respuesta. Me encantaría. Imagínate una final de esas, parecida a la del 90/91", dijo con una sonrisa en el rostro.

Efraín Juárez en exclusiva con RÉCORD | exclusiva

El panorama de los felinos

A falta de tres fechas, los auriazules se ubican en la cuarta posición general con 27 puntos y ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla, por lo que ahora solo resta conocer en qué puesto clasificará.