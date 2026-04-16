Philippe Coutinho fue ofrecido a Pumas y más clubes de la Liga MX: ¿Lo veremos en México?

​Philippe Coutinho sí fue ofrecido a los Pumas. De acuerdo con información recabada por RÉCORD, el volante ofensivo —quien es agente libre en el mercado internacional— fue acercado a la institución para ver si existía interés, pero la respuesta inmediata fue un rotundo: ¡No!

​La víspera, este medio tuvo la oportunidad de hablar con Efraín Juárez; sin embargo, el propio técnico dijo no saber nada y que no había platicado con la directiva auriazul. Empero, en un acercamiento con la dirigencia universitaria, se pudo saber que efectivamente el jugador de 33 años ha estado siendo ofrecido no solo a Pumas, sino a otros equipos del futbol mexicano, por lo que es posible que algún conjunto de la Liga MX se anime a traerlo.

​El argumento que ofrecieron a este portal en el seno de Pumas es darle fuerza a la cantera con joyas de fuerzas básicas que esperan lucir muy pronto. Por ello, con información de Juan Carlos Ibarrarán, colaborador en RÉCORD, descarta el fichaje de cualquier futbolista que pueda tapar oportunidades a jóvenes que hoy son el futuro del Club Universidad, equipo que se ha colocado como candidato a levantar el Torneo Clausura de la mano de Efraín Juárez.

Philippe Coutinho celebra una anotación frente al Villarreal | AP

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Coutinho?

En entrevista exclusiva para RÉCORD, Efraín Juárez habló por primera vez sobre este rumor surgido en Brasil y aseguró que no tiene conocimiento de una posible oferta, por lo que descarta que sea verdad. Sin embargo, también dejó la puerta abierta pues desconoce si la directiva del club está tras de esto.

"No tengo idea la verdad. Es imposible hablar de nombres cuando faltan dos fechas. Salvo que mi directiva no me haya informado, no tengo ni idea".