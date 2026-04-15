¿Philippe Coutinho a Pumas? Efraín Juárez revela la verdad

En las últimas horas, el entorno de los Pumas se vio sacudido por un rumor de talla internacional. Reportes provenientes de Brasil vincularon al mediapunta brasileño Philippe Coutinho con el conjunto del Pedregal, desatando una ola de especulaciones entre la afición universitaria.

Coutinho con el Vasco de Gama | IG:@phil.coutinho

Sin embargo, tras el revuelo inicial, la realidad del mercado parece ser muy distinta a las versiones que circularon en Sudamérica.

EFRAÍN JUÁREZ DESCONOCE TEMA COUTINHO

La información cobró fuerza a raíz de una publicación de RTI Esporte. Según este medio brasileño, la directiva de Pumas habría establecido contacto directo con los representantes del exjugador del Barcelona y Liverpool. El reporte incluso sugería que ya existía una oferta formal sobre la mesa para atraer al atacante al fútbol mexicano.

En entrevista exclusiva para RÉCORD, Efraín Juárez habló por primera vez sobre este rumor surgido en Brasil y aseguró que no tiene conocimiento de una posible oferta, por lo que descarta que sea verdad. Sin embargo, también dejó la puerta abierta pues desconoce si la directiva del club está tras de esto.

"No tengo idea la verdad. Es imposible hablar de nombres cuando faltan dos fechas. Salvo que mi directiva no me haya informado, no tengo ni idea"

Efraín Juárez analizando el Chivas contra Pumas | MEXSPORT

COUTINHO SIN EQUIPO

Coutinho se encuentra actualmente como agente libre, luego de haber rescindido su contrato con el Vasco da Gama por mutuo acuerdo el pasado mes de febrero, lo que facilitaba, en teoría, cualquier negociación al no tener que pagar una cláusula de rescisión.

De momento, el futuro de Philippe Coutinho sigue en el aire, pero su destino no apunta —al menos bajo las condiciones actuales— a la Ciudad Universitaria.