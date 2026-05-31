“Ese fue el narcogobierno”: Sheinbaum arremete contra Fox y Calderón durante su Segundo Informe

Entre consignas, aplausos y muestras de respaldo por parte de simpatizantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó su Segundo Informe de Gobierno desde la explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Antes de iniciar su mensaje, la mandataria recorrió parte del lugar para saludar a asistentes y tomarse fotografías con algunos de los presentes.

Bajo el lema “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, la titular del Ejecutivo federal realizó un balance de los primeros dos años de su administración y aseguró que su gobierno mantiene los principios del movimiento político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su discurso, Sheinbaum destacó que regresar a las plazas públicas para informar sobre las acciones gubernamentales representa un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Además, recordó que cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos respaldaron en las urnas el proyecto político que actualmente encabeza.

Entre aplausos y consignas, Sheinbaum rindió cuentas sobre los primeros dos años de su gobierno./ Gobierno de México

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la corrupción y el manejo de recursos públicos?

Uno de los temas centrales de su intervención fue el combate a la corrupción y la administración del gasto público. La presidenta sostuvo que su gobierno mantiene una política de austeridad y rechazó prácticas que, según señaló, estuvieron presentes en administraciones anteriores.

Al referirse al uso de los recursos públicos, afirmó que durante su gestión no existen privilegios para servidores públicos ni erogaciones destinadas a beneficios que consideró injustificados.

Desde el Monumento a la Revolución, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia.



Durante su informe de rendición de cuentas, por los dos años del triunfo del pueblo de México, subrayó que no hay… pic.twitter.com/lyMRqCTnXd — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 31, 2026

“Lo digo con orgullo, México tiene hoy un gobierno honesto y comprometido con el bienestar”.

La mandataria reiteró que la estrategia de ahorro y el combate a los excesos forman parte de la visión de gobierno impulsada por la llamada Cuarta Transformación, la cual, aseguró, continúa orientando las decisiones de su administración.

El informe se realizó bajo el lema “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”./ Gobierno de México

“Ese fue el narcogobierno”: críticas a Fox y Calderón marcan el informe

Otro de los momentos más comentados del acto ocurrió cuando Sheinbaum dirigió señalamientos contra los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. En particular, cuestionó decisiones tomadas durante ambos sexenios y criticó la estrategia de seguridad implementada durante la administración calderonista.

“No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López. Su obra cumbre, el fraude que llevó a la presidencia al estudio de Felipe Calderón, que llenó El País de muerte y sangre con la fallida guerra contra el narco en la alianza con un cartel de la droga, fue demostrada con creces. “Ese fue el narcogobierno”, afirmó Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, al evento acudieron alrededor de 130 mil personas provenientes de las 16 alcaldías de la capital. La administración local informó que la jornada concluyó con saldo blanco y destacó la participación de personal de Locatel, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Heroico Cuerpo de Bomberos, que instalaron módulos de atención y prevención para los asistentes.