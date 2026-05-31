¿Tu línea está registrada? Así puedes comprobarlo en minutos

Los usuarios de telefonía móvil en México tienen hasta el cierre del primer semestre de 2026 para verificar que sus líneas estén correctamente registradas dentro del nuevo padrón impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La disposición entró en vigor el 9 de enero de 2026 y alcanza tanto a números recién activados como a aquellos que ya estaban en funcionamiento.

Como parte de este proceso, el Gobierno de México habilitó mecanismos de consulta que permiten a los usuarios conocer si su número telefónico ya fue asociado a sus datos personales o si aún necesitan completar el trámite correspondiente.

Los usuarios de telefonía móvil tienen hasta junio de 2026 para completar el registro obligatorio de sus líneas./ Pixabay

Una de las opciones consiste en ingresar al portal oficial del Gobierno, acceder a la sección “Consulta” y seleccionar la compañía telefónica correspondiente, ya sea Telcel, Movistar, AT&T, Unefon u otro operador participante. Posteriormente, el sistema redirige al portal de la empresa para realizar la verificación mediante el CURP y el número celular.

¿Dónde puedes revisar si tu línea ya quedó vinculada?

Además de los portales de las compañías telefónicas, también existe una alternativa a través de la plataforma de Altán Redes, donde los usuarios pueden consultar directamente si existe alguna línea asociada a su identidad.

Para realizar la búsqueda es necesario indicar si se trata de una persona física o una empresa, seleccionar la nacionalidad correspondiente, ingresar el CURP y aceptar el aviso de privacidad. Una vez completados esos pasos, el sistema mostrará el resultado de la consulta.

Según lo informado por la CRT, las empresas de telefonía continuarán enviando notificaciones y recordatorios a quienes todavía no hayan completado el procedimiento. La obligación aplica a todas las líneas móviles operadas en territorio nacional, incluyendo aquellas de prepago.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) habilitó mecanismos para consultar si una línea ya está vinculada a su titular./ RS

¿Qué sucede si no haces el registro antes de junio?

Aunque la autoridad reguladora aclaró que el incumplimiento no generará sanciones económicas, sí podrían presentarse afectaciones en el servicio para las líneas que permanezcan sin registro una vez concluido el plazo establecido.

De acuerdo con Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la CRT, las compañías estarán facultadas para aplicar una suspensión temporal a los números que no hayan sido vinculados correctamente a la identidad de sus titulares.

Durante ese periodo, los usuarios únicamente conservarán funciones esenciales como la recepción de alertas de emergencia, la realización de llamadas de emergencia y la comunicación con su operador para concluir el trámite pendiente. Una vez completado el registro, el servicio será restablecido sin que ello implique la pérdida definitiva del número telefónico.