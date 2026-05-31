Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música”: narcomanta amenaza al vocalista de Grupo Firme

La narcomanta fue colocada sobre un puente peatonal de la Vía Rápida Poniente, una de las vialidades más transitadas de Tijuana.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:03 - 31 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El mensaje incluyó amenazas contra integrantes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y una advertencia dirigida a Eduin Caz

La aparición de una narcomanta en la ciudad de Tijuana provocó una nueva movilización de las corporaciones de seguridad de Baja California. El mensaje, localizado durante la noche del viernes 29 de mayo, llamó la atención por las referencias a mandos policiales y por mencionar directamente al cantante Eduin Caz.

El material fue colocado en un puente peatonal sobre la Vía Rápida Poniente, una de las vialidades con mayor circulación vehicular de la ciudad fronteriza. Videos difundidos en redes sociales mostraron la manta mientras automovilistas transitaban por la zona.

El contenido de la narcomanta retomó señalamientos relacionados con el caso de los 180 kilos de cocaína investigado en Baja California.

Información preliminar señala que varias personas armadas habrían participado en la colocación del mensaje. Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con estos hechos, aunque las investigaciones continúan en curso.

Un mensaje que revive el caso de los 180 kilos de cocaína

Además de lanzar amenazas contra integrantes de la FESC, el contenido del texto hizo referencia a una investigación que cobró relevancia en Baja California durante el año pasado. Según los datos difundidos en aquel momento, el caso derivó en la suspensión de 14 agentes estatales por presuntas irregularidades vinculadas con un cargamento de 180 kilos de cocaína.

De acuerdo con los reportes conocidos entonces, las personas que transportaban la droga supuestamente buscaban movilizarla por territorio bajacaliforniano sin realizar pagos a organizaciones criminales que operan en la región. Posteriormente, un video captado por cámaras de vigilancia mostró la llegada de un vehículo Kia color blanco y tres camionetas pick up blancas, presuntamente relacionadas con el traslado del cargamento.

La narcomanta retomó esos señalamientos y acusó a diversos funcionarios y elementos de seguridad de mantener vínculos con personas relacionadas con aquel caso. En el mensaje también fueron mencionados por nombre Cristian Orozco, Osuna Marcelo, Jorge Gaynor, Susana Zavala y Alejandro Peralta.

¿Por qué apareció el nombre de Eduin Caz en la narcomanta?

Uno de los puntos que más repercusión generó fue la inclusión del nombre del vocalista de Grupo Firme. Después de enlistar a varias personas, el mensaje lanzó una advertencia directa contra el cantante, aunque las autoridades no han explicado oficialmente el contexto de dicha referencia.

La advertencia contra el cantante generó preocupación entre seguidores de Grupo Firme y usuarios de redes sociales.

“Este mensaje va para unos narcotraficantes de la FESC, gente de La Rana y compadre del Flubers. Alzaga 03 le diste cobija a los rateros de los 180 kilos de coca del año pasado, así que serás responsable. Los volviste a reincorporar. Tu compadre, Cristian Orozco, lo traes de escolta porque eres un mugroso igual que él. Vamos a fusilarlos con uniforme, Alzaga (sic.)”.

Más adelante, el texto concluye con una amenaza dirigida al intérprete de música regional mexicana:

“Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música y no andar abogando por el ratero de Orozco o te vamos a fusilar también. Att. La Maña”.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre algún vínculo entre el cantante y las personas mencionadas en la manta. Tampoco se han dado a conocer avances sobre la identificación de quienes colocaron el mensaje, por lo que las investigaciones permanecen abiertas.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue mencionado en el mensaje localizado durante la noche del viernes 29 de mayo./ RS
Lo Último
14:15 Wembanyama y los Spurs vencen 111-103 al Thunder en el juego 7 y llegan a las Finales de la NBA
14:13 César Arturo Ramos y Katia Itzel encabezan concentración de árbitros mexicanos para el Mundial 2026
13:49 México 1986: a 40 años de la inauguración del Mundial
13:49 Argentina y Messi arriban a Kansas City en el Vuelo 1978 de cara al Mundial
13:46 ¡No aprenden! Afición mexicana protagoniza violencia en el Rose Bowl en el México vs Australia
13:15 La Luna Azul podrá observarse este 31 de mayo de 2026 y habrá que esperar dos años para verla otra vez
13:14 Exfigura del América se lanza contra Guillermo Almada: “No era tan bueno con el grupo”
13:13 Marcel Ruiz se someterá a una operación por su rotura parcial de ligamentos
13:03 “Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música”: narcomanta amenaza al vocalista de Grupo Firme
12:47 ¡Ojo, México! Corea del Sur aplasta a Trinidad y Tobago con doblete de Heung-min Son rumbo al Mundial 2026