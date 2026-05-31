“Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música”: narcomanta amenaza al vocalista de Grupo Firme

“Este mensaje va para unos narcotraficantes de la FESC, gente de La Rana y compadre del Flubers. Alzaga 03 le diste cobija a los rateros de los 180 kilos de coca del año pasado, así que serás responsable. Los volviste a reincorporar. Tu compadre, Cristian Orozco, lo traes de escolta porque eres un mugroso igual que él. Vamos a fusilarlos con uniforme, Alzaga (sic.)”.

Más adelante, el texto concluye con una amenaza dirigida al intérprete de música regional mexicana:

“Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música y no andar abogando por el ratero de Orozco o te vamos a fusilar también. Att. La Maña”.