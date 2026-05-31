“Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música”: narcomanta amenaza al vocalista de Grupo Firme
La aparición de una narcomanta en la ciudad de Tijuana provocó una nueva movilización de las corporaciones de seguridad de Baja California. El mensaje, localizado durante la noche del viernes 29 de mayo, llamó la atención por las referencias a mandos policiales y por mencionar directamente al cantante Eduin Caz.
El material fue colocado en un puente peatonal sobre la Vía Rápida Poniente, una de las vialidades con mayor circulación vehicular de la ciudad fronteriza. Videos difundidos en redes sociales mostraron la manta mientras automovilistas transitaban por la zona.
Información preliminar señala que varias personas armadas habrían participado en la colocación del mensaje. Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con estos hechos, aunque las investigaciones continúan en curso.
Un mensaje que revive el caso de los 180 kilos de cocaína
Además de lanzar amenazas contra integrantes de la FESC, el contenido del texto hizo referencia a una investigación que cobró relevancia en Baja California durante el año pasado. Según los datos difundidos en aquel momento, el caso derivó en la suspensión de 14 agentes estatales por presuntas irregularidades vinculadas con un cargamento de 180 kilos de cocaína.
De acuerdo con los reportes conocidos entonces, las personas que transportaban la droga supuestamente buscaban movilizarla por territorio bajacaliforniano sin realizar pagos a organizaciones criminales que operan en la región. Posteriormente, un video captado por cámaras de vigilancia mostró la llegada de un vehículo Kia color blanco y tres camionetas pick up blancas, presuntamente relacionadas con el traslado del cargamento.
¡Amenazan a Eduin Caz y policías en narcomanta de Tijuana!— KSDY 50 (@KSDY50tv) May 31, 2026
Sujetos colgaron un mensaje con amenazas directas contra agentes de la Fuerza Estatal y el vocalista de Grupo Firme en un puente de la Vía Rápida Poniente. #Narcomanta #Tijuana #EduinCaz #KSDYNoticias #KSDYCanal50 pic.twitter.com/emrIGd2zTZ
La narcomanta retomó esos señalamientos y acusó a diversos funcionarios y elementos de seguridad de mantener vínculos con personas relacionadas con aquel caso. En el mensaje también fueron mencionados por nombre Cristian Orozco, Osuna Marcelo, Jorge Gaynor, Susana Zavala y Alejandro Peralta.
¿Por qué apareció el nombre de Eduin Caz en la narcomanta?
Uno de los puntos que más repercusión generó fue la inclusión del nombre del vocalista de Grupo Firme. Después de enlistar a varias personas, el mensaje lanzó una advertencia directa contra el cantante, aunque las autoridades no han explicado oficialmente el contexto de dicha referencia.
“Este mensaje va para unos narcotraficantes de la FESC, gente de La Rana y compadre del Flubers. Alzaga 03 le diste cobija a los rateros de los 180 kilos de coca del año pasado, así que serás responsable. Los volviste a reincorporar. Tu compadre, Cristian Orozco, lo traes de escolta porque eres un mugroso igual que él. Vamos a fusilarlos con uniforme, Alzaga (sic.)”.
Más adelante, el texto concluye con una amenaza dirigida al intérprete de música regional mexicana:
“Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música y no andar abogando por el ratero de Orozco o te vamos a fusilar también. Att. La Maña”.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre algún vínculo entre el cantante y las personas mencionadas en la manta. Tampoco se han dado a conocer avances sobre la identificación de quienes colocaron el mensaje, por lo que las investigaciones permanecen abiertas.