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Futbol

César Arturo Ramos y Katia Itzel encabezan concentración de árbitros mexicanos para el Mundial 2026

Árbitros concentran rumbo al Mundial 2026 l X:FMF
Ramiro Pérez Vásquez 14:13 - 31 mayo 2026
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Los colegiados ya se encuentran concentrados en Miami, Florida

El comienzo de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina, las selecciones empiezan a pulir los últimos detalles para la justa veraniega incluidos los árbitros mexicanos que han comenzado su concentración en Estados Unidos

Los colegiados encabezados por César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza, así resaltó la FMF su comunicado: “La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo orgullo por la participación de estos siete jueces en la Copa del Mundo 2026.”

“A lo largo de sus carreras, han demostrado ser grandes profesionales con una destacada participación en competencias nacionales e internacionales, demostrando el nivel y la calidad del arbitraje mexicano en el concierto mundial”, dice parte del documento del máximo organismo del futbol mexicano.

César Arturo Ramos, árbitro mexicano| MEXSPORT

¿Quiénes son los representantes mexicanos?

Como árbitros centrales tenemos a los mismos nombres que se encargarán de protagonizar los encuentros: Katia Itzel y César Ramos. Como árbitros asistentes hay presencia de 3 mexicanos: Marco Bisguerra, Alberto Morin y Sandra Ramírez.

En la parte de VAR también habrá presencia de silbantes mexicanos: Guillermo Pacheco y Erik Miranda. Los árbitros tienen gran recorrido nacional e internacional, y sobre ellos recaerá la responsabilidad de hacer de esta una de las justas mundialistas más recordadas de todos los tiempos.

Katia Itzel en el Akron l IMAGO7

¿César Arturo Ramos para la Final?

Analistas y comentaristas especializados han colocado al silbante mexicano dentro del listado final de silbantes que la FIFA sigue de cerca para los partidos más importantes del torneo entre selecciones a mediados de marzo ponían al silbante entre los principales para pitar el duelo decisivo. 

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro central | IMAGO7

Este hecho empezó a tomar fuerza luego de que analistas arbitrales y comentaristas de TUDN señalaron que César Ramos cuenta con un perfil que encaja en el tipo de árbitro que suele elegir la FIFA para encuentros que exigen alta exigencia.

La experiencia internacional, su constante presencia en torneos de élite y su estabilidad al momento de pitar lo colocan como una de las cartas fuertes dentro de Concacaf y ante la posibilidad de que México ya no dispute esa instancia, sería una gran probabilidad. 

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