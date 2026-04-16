¿Fracturada? Efraín Juárez aclara su relación con Antonio Sancho: “Es cordial, tuvimos que adaptarnos”

El irregular inicio del Clausura 2026 para Pumas generó múltiples conversaciones, una de ellas fue la relación que Efraín Juárez mantenía con la directiva, especialmente con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Antonio Sancho?

Los rumores apuntaban a que Sancho y Juárez no se llevaban bien, sin embargo, en entrevista exclusiva con René Tovar, director editorial de RÉCORD, Efraín Juárez explicó la situación con el vicepresidente deportivo y su entendimiento del proyecto a lo largo del semestre.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | EXCLUSIVA

"Con Antonio Sancho tengo una relación cordial; nos conocemos desde hace muchos años, incluso fue a mi boda, que fue un evento muy íntimo. Cuando yo llegué, nunca habíamos trabajado juntos y era natural que ambos tuviéramos que adaptarnos porque él no inició el proyecto conmigo ni fui contratado directamente por él. Al principio, cada quien tenía que conocer la forma de trabajar del otro y eso, en el futbol, es normal. Con el paso del tiempo, los resultados y el trabajo han permitido que cada uno conozca profesionalmente al otro y nos hemos adaptado para el bien del club”, dijo Juárez para RÉCORD.

El entrenador auriazul aseguró sentirse tranquilo con la relación que tienen actualmente, debido a que se siente respaldado y libre para hacer su trabajo, pero dejó en claro que los intereses propios jamás se antepondrán sobre los de la institución.

“En este momento, la relación es de respeto y colaboración; me siento respaldado, libre para tomar decisiones, y nunca he percibido una división interna real como la que se ha querido ver desde fuera. Entiendo que en el futbol siempre hay rumores y especulaciones, pero lo importante es que aquí todos anteponemos los intereses de la institución por encima de los personales”, agregó Efraín Juárez.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Efraín Juárez nunca se ha sentido fuera de Pumas

Con este ambiente de trabajo y un panorama que luce prometedor, Efraín Juárez se convierte en uno de los referentes de este proyecto de Pumas, a pesar de las dudas que existían al inicio del torneo, en el cual incluso salieron rumores de una posible salida. No obstante, el mexicano fue firme al decir que nunca se ha sentido fuera del Pedregal.

"Nunca me he sentido fuera de Pumas. Siempre he agradecido el apoyo de mi presidente, la directiva y el vicepresidente operativo. En los momentos difíciles, el año pasado y este año, siempre estuvieron ahí y confiaron en mí, en mi cuerpo técnico y en el trabajo que hemos hecho. Recuerdo, tras una derrota fuerte, recibir temprano en la mañana palabras de respaldo directo de la directiva, diciéndome que creían en mí y que íbamos a salir adelante. También me han dado total libertad y apoyo en las decisiones, tanto en fichajes, alineaciones y entrenamientos, sin cuestionamientos que no fueran para apoyar. Eso me ha hecho sentir siempre respaldado y muy dentro del club”, señaló Efraín Juárez.