¿Sueña con Selección Mexicana? Efraín Juárez quiere dirigir en Europa antes del Tri

Efraín Juárez y su metodología han convencido a distintos sectores de la afición y la opinión pública, por lo que es un candidato natural para dirigir a la Selección Mexicana en algún futuro. En entrevista exclusiva con René Tovar, director editorial de RÉCORD, el actual entrenador de Pumas aseguró que tiene objetivos antes de llegar al Tri.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas I EXCLUSIVA

¿Cuál es el objetivo de Efraín Juárez antes de la Selección Mexicana?

Juárez no negó que es uno de los grandes sueños que tiene en su carrera, ya que es algo que cualquier técnico nacional quiere conseguir en algún momento. No obstante, él quiere estar en algunos países de Europa antes de ello, aunque fue claro con que a España no quiere llegar.

Efraín Juárez en Ciudada Universitaria I EXCLUSIVA

Dirigir a la Selección Mexicana es un sueño para cualquier técnico, y para mí también lo es. Sin embargo, mi objetivo a corto y mediano plazo es seguir creciendo en mi carrera y dirigir en Europa antes de pensar en la selección. No quiero ir a España, porque la mayoría de los técnicos sudamericanos eligen ese país.

Prefiero buscar una oportunidad en ligas como Holanda, Bélgica o Dinamarca, lugares donde pocos sudamericanos han llegado como entrenadores. Ese es el reto personal que tengo en mente; quiero demostrar que puedo competir en ese tipo de escenarios internacionales antes de aspirar a la selección nacional”, expresó Juárez para RÉCORD.

Efraín Juárez con Pumas I EXCLUSIVA

Experiencia de Juárez en Europa

Efraín Juárez ya ha tenido experiencia en Europa como auxiliar técnico. El mexicano tuvo paso por clubes como Standard Lieja y Club Brujas. Después de ello despegó como entrenador y su primera experiencia fue con Atlético Nacional, donde ganó Copa y Liga.

Hasta ahora, en Pumas cultiva resultados positivos que lo colocan en una posición favorable para ser candidato a la Selección Mexicana o dar el paso a ligas europeas e introducir su metodología.

El mexicano va paso a paso y sabe que su prioridad es Pumas, donde quiere tener éxito y ayudarle al club a regresar un trofeo a sus vitrinas, luego de 15 años sin lograrlo.