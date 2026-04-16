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Futbol

Efraín Juárez y la etiqueta de Campeón con Pumas: “No es una presión, es motivación”

En exclusiva para RÉCORD, el Director Técnico de Universidad desconoce interés del club por el brasileño Philippe Coutinho.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 18:14 - 15 abril 2026
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El entrenador auriazul va por objetivos antes de pensar en un título

Club Universidad y la sequía de 15 años sin campeonato es una de las historias que más presión genera alrededor del club, pero el momento que se vive dentro del Pedregal genera altas expectativas para la afición. Sin embargo, Efraín Juárez no lo ve de esa forma, pues para él y su grupo de jugadores es una motivación.

¿Qué dijo Juárez sobre la posibilidad de ser campeón con Pumas?

En entrevista exclusiva para RÉCORD con el Director Editorial René Tovar, Juárez aseguró que por obvias razones el título es un sueño, pero que al momento saben que van paso a paso y por objetivos delimitados: el primero de ellos clasificar a Liguilla, el cual ya se cumplió.

“El grupo ha alcanzado mucha madurez después de vivir críticas y momentos difíciles. La experiencia nos ha enseñado que no éramos los peores antes ni somos los mejores ahora. Muchos de los jugadores tienen un pasado complicado y saben que todo se logra a través del trabajo y el esfuerzo. Nos motiva demostrar que estamos aquí por méritos propios. La presión no la sentimos como una carga, sino como una motivación más en el proceso. Seguimos trabajando para llegar de la mejor forma posible a la Liguilla”, señaló Juárez para RÉCORD.

Efraín Juárez habló en entrevista para RÉCORD | GINA SÁNCHEZ
Efraín Juárez habló en entrevista para RÉCORD | GINA SÁNCHEZ

Por otro lado, Juárez reconoció que la presión por ser campeones es desde fuera, pues dentro del equipo no es una situación que los mantenga desconcentrados, pues la unión entre cada sector de la institución es fuerte.

“El buen momento de Pumas se debe a la constancia y el trabajo. Sigo siendo el mismo entrenador y persona, haciendo lo mismo que cuando los resultados no se daban. Creo mucho en mi metodología, y lo más importante es que los jugadores también creen en ella en lo físico, técnico, táctico y mental.

"Todo el cuerpo técnico y staff trabajamos intensamente y todos están comprometidos, desde utileros hasta cocineros. Aspiramos a terminar el torneo con la mayor cantidad de puntos para asegurar la localía en la liguilla. Para nosotros, la presión de ser candidatos al título es externa. Internamente preferimos ir partido a partido, porque la liguilla depende de detalles y queremos mantenernos concentrados y estables”, agregó Efraín Juárez.

Pumas vs Mazatlán | IMAGO7

Efraín Juárez trabaja por el futuro de Pumas

Por último, Juárez tocó el tema del panorama del club, especialmente con algo que en su momento lo caracterizó: la cantera. El trabajo del técnico mexicano está enfocado en dejar una base para la institución, aunque en algún momento él ya no esté ahí.

"Estamos trabajando para el futuro del club. Es probable que yo no vea todos los frutos de este trabajo, pero lo importante es dejar una estructura y una base sólida que beneficie a la institución, incluso más allá de mi gestión. El desarrollo de talento y la formación de la cantera llevan tiempo y quizás sea otro entrenador quien coseche esos resultados, pero lo fundamental es que el club tenga un proceso que garantice continuidad y éxito a largo plazo”, finalizó el técnico mexicano.

Efraín Juárez analizando el Chivas contra Pumas | MEXSPORT
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