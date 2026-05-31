¡Memo de la gente! Afición mexicana se rinde ante Guillermo Ochoa previo al duelo ante Australia

Y un día… regresó. Guillermo Ochoa volvió a jugar un partido con la Selección Mexicana por primera vez desde el 15 de noviembre de 2024, y lo hizo solamente como él lo sabe hacer: con una actuación que hizo recordar a todos sus mejores años.

Previo al partido del equipo de Javier Aguirre ante su similar de Australia, la afición mexicana captó el entrenamiento del arquero mexicano en la cancha del Rose Bowl, por lo que rápidamente las muestras de cariño no se hicieron esperar.

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

"¡Eres el más grande! Qué te quede claro, hermano. Gracias por todo, Memo", gritó un aficionado cercano al césped del recinto de Pasadena, California.

Francisco Guillermo Ochoa, en pleno trabajo de entrenamiento, volteó a las cámaras que lo estaban grabando y les regaló una sonrisa a todos sus fanáticos. El arquero mexicano jugó más de 45 minutos en la victoria de México ante los Socceroos.

Guillermo Ochoa en el México vs Australia | IMAGO7

¿Cómo fue la actuación de Guillermo Ochoa ante Australia?

Guillermo Ochoa entró en el segundo tiempo sustituyendo a Raúl 'Tala' Rangel y, rápidamente, tuvo su primera intervención. Después de recibir el gafete de capitán por Edson Álvarez y ganarse el aplauso del respetable, Paco Memo tuvo un lance espectacular, proporcional a su carrera en el Tricolor.

El arquero mexicano rechazó un balón después de un cañonazo de Aiden O'Neill, quien se encontró la redonda después de una serie de rebotes en las inmediaciones del área Tricolor.