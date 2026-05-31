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Futbol

¡No aprenden! Afición mexicana protagoniza violencia en el Rose Bowl en el México vs Australia

Afición mexicana en el Rose Bowl l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 13:46 - 31 mayo 2026
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Videos muestran diversos momentos de actos violentos en las tribunas y fuera de ella

La Selección Mexicana tuvo su último juego en los Estados Unidos previo al debut del Mundial 2026 ante Sudáfrica; el conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso por la mínima, gracias al solitario gol de Johan Vásquez ante Australia.

Sin embargo, el protagonismo se los llevó la afición mexicana que una vez más no dejó solo al equipo; pero, también destacaron por la violencia en las tribunas y fuera de ella, a través de varios videos en redes sociales se pueden apreciar diferentes puntos de actos violentos. 

Previa del México vs Australia en el Rose Bowl l IMAGO7

En las imágenes pueden verse en ciertos puntos de las gradas diversas peleas, entre propios aficionados al Tri, a puño limpio e incluso las riñas se produjeron en las afueras, en la explanada del Rose Bowl.

¿Cómo fue el partido?

El Tri empezaría acechando el marco de Mathew Ryan; al minuto 10 Luis Chávez sacaba un zurdazo desde fuera del área; pero, el esférico se iba elevado. AL 19’ Mateo Chávez manda un centro desde la banda de la izquierda buscando a Orbelín Pineda; pero, aparecía el arquero para descolgar el esférico.

México celebra gol ante Australia l IMAGO7

Luis Gerardo Chávez mandaba un centro preciso para Alexis Vega quien cabeceaba; pero, Ryan aparece con un atajadon. Finalmente, llegaría el gol antes de la media hora de juego, a táctica fija, para abrir el marcador.

Johan Vásquez aparecía para meter un certero cabezazo pegado al palo tras un tiro de esquina por la punta de la derecha de Alexis Vega y hacía estallar el Rose Bowl. Con poco y nada se terminaría la primera parte.

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

El protagonismo de Ochoa 

Para la segunda parte, se desataría la ola de cambios entre ellos uno de los más llamativos con la entrada de Guillermo Ochoa quien ingresaba por Raúl Rangel que por su parte no tuvo mucho trabajo tras la primera parte. 

El canterano americanista se llevó el aplauso del respetable y tan solo segundos después tuvo su primera intervención bajo el arco del Tri haciendo una volada espectacular para lanzar el esférico por un lado y nuevamente las tribunas le reconocieron el gesto.

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