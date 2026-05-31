¡Ojo, México! Corea del Sur aplasta a Trinidad y Tobago con doblete de Heung-min Son rumbo al Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur dejó claro que llegará en gran forma a la Copa del Mundo 2026. El conjunto asiático goleó 5-0 a Trinidad y Tobago en un partido amistoso disputado como parte de su preparación rumbo al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con una actuación contundente de principio a fin, los dirigidos por Hong Myung-bo demostraron el potencial ofensivo que podrían representar para sus rivales mundialistas, incluido México, que compartirá grupo con los surcoreanos durante la primera fase.

Heung-min Son lideró la goleada

La gran figura del encuentro fue Heung-min Son. El capitán de Corea del Sur firmó un doblete y encabezó una exhibición ofensiva que dejó sin respuesta a Trinidad y Tobago.

El delantero de Los Ángeles FC volvió a demostrar por qué es el referente absoluto de su selección y una de las máximas estrellas asiáticas de la actualidad. Las demás anotaciones llegaron por parte de otro doblete de Cho Gue-sung y un tanto de Hwang Hee-chan.

Además de los goles de Son, Corea del Sur encontró diferentes variantes al ataque y mostró una ofensiva dinámica que constantemente generó peligro sobre el arco rival.

El triunfo ante Trinidad y Tobago representa el penúltimo compromiso de preparación para los surcoreanos antes de comenzar su participación en la Copa del Mundo 2026.

Lee Kangin en el partido de Corea del Sur ante Ghana en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

GOOOOOOOL CHO GUE-SUNG 🇰🇷🔥



Corea del Sur 🇰🇷 3-0 TyT 🇹🇹



¡Llegó la especialidad de la casa!



¡Con la cabeza, el 9 de Corea terminó un increíble centro de Lee Dong-gyeong !🪄🔥 pic.twitter.com/5CWC4YEirE — K League en Español 🇰🇷⚽️ (@KLeagueEspanol) May 31, 2026

Más allá del resultado, las sensaciones fueron positivas para el cuerpo técnico, ya que el equipo mostró solidez defensiva, intensidad en la presión y contundencia frente al arco.

La actuación también sirve como mensaje para el resto de selecciones del grupo, pues Corea del Sur buscará convertirse en uno de los equipos más incómodos de enfrentar durante la primera ronda.

El Grupo A comienza a tomar forma

México continúa afinando detalles para su debut mundialista con victorias ante Ghana y Australia y, con falta de su partido contra Serbia, sus rivales también muestran credenciales importantes rumbo a sus compromisos.

Chequia y Corea del Sur respondieron con victorias en sus respectivos amistosos, dejando en claro el nivel que presentarán rumbo a la fiesta más grande del futbol, dejando claro que el Grupo A promete ser uno de los sectores más competitivos de la Copa del Mundo 2026.

Por lo pronto, Corea del Sur cerrará su preparación con un último amistoso ante El Salvador antes de viajar a su sede de concentración en tierras aztecas, donde buscará llegar con el impulso de una actuación que encendió las alertas para todos sus adversarios.