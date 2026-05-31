Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ojo, México! Corea del Sur aplasta a Trinidad y Tobago con doblete de Heung-min Son rumbo al Mundial 2026

Corea del Sur Corea del Sur goleó a Trinidad y Tobago en partido de preparación | CAPTURA DE PANTALLA DE COREA DEL SUR
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:47 - 31 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Uno de los rivales del Tri en la Fase de Grupos mostró su poder ofensivo al golear 5-0 en su penúltimo partido de preparación para la Copa del Mundial

La Selección de Corea del Sur dejó claro que llegará en gran forma a la Copa del Mundo 2026. El conjunto asiático goleó 5-0 a Trinidad y Tobago en un partido amistoso disputado como parte de su preparación rumbo al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con una actuación contundente de principio a fin, los dirigidos por Hong Myung-bo demostraron el potencial ofensivo que podrían representar para sus rivales mundialistas, incluido México, que compartirá grupo con los surcoreanos durante la primera fase.

Heung-min Son lideró la goleada

La gran figura del encuentro fue Heung-min Son. El capitán de Corea del Sur firmó un doblete y encabezó una exhibición ofensiva que dejó sin respuesta a Trinidad y Tobago.

El delantero de Los Ángeles FC volvió a demostrar por qué es el referente absoluto de su selección y una de las máximas estrellas asiáticas de la actualidad. Las demás anotaciones llegaron por parte de otro doblete de Cho Gue-sung y un tanto de Hwang Hee-chan.

Además de los goles de Son, Corea del Sur encontró diferentes variantes al ataque y mostró una ofensiva dinámica que constantemente generó peligro sobre el arco rival.

El triunfo ante Trinidad y Tobago representa el penúltimo compromiso de preparación para los surcoreanos antes de comenzar su participación en la Copa del Mundo 2026.

Lee Kangin en el partido de Corea del Sur ante Ghana en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Lee Kangin en el partido de Corea del Sur ante Ghana en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

Más allá del resultado, las sensaciones fueron positivas para el cuerpo técnico, ya que el equipo mostró solidez defensiva, intensidad en la presión y contundencia frente al arco.

La actuación también sirve como mensaje para el resto de selecciones del grupo, pues Corea del Sur buscará convertirse en uno de los equipos más incómodos de enfrentar durante la primera ronda.

El Grupo A comienza a tomar forma

México continúa afinando detalles para su debut mundialista con victorias ante Ghana y Australia y, con falta de su partido contra Serbia, sus rivales también muestran credenciales importantes rumbo a sus compromisos.

Chequia y Corea del Sur respondieron con victorias en sus respectivos amistosos, dejando en claro el nivel que presentarán rumbo a la fiesta más grande del futbol, dejando claro que el Grupo A promete ser uno de los sectores más competitivos de la Copa del Mundo 2026.

Por lo pronto, Corea del Sur cerrará su preparación con un último amistoso ante El Salvador antes de viajar a su sede de concentración en tierras aztecas, donde buscará llegar con el impulso de una actuación que encendió las alertas para todos sus adversarios.

Jugadores de Corea del Sur previo a su partido en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Jugadores de Corea del Sur previo a su partido en la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Lo Último
14:15 Wembanyama y los Spurs vencen 111-103 al Thunder en el juego 7 y llegan a las Finales de la NBA
14:13 César Arturo Ramos y Katia Itzel encabezan concentración de árbitros mexicanos para el Mundial 2026
13:49 México 1986: a 40 años de la inauguración del Mundial
13:49 Argentina y Messi arriban a Kansas City en el Vuelo 1978 de cara al Mundial
13:46 ¡No aprenden! Afición mexicana protagoniza violencia en el Rose Bowl en el México vs Australia
13:15 La Luna Azul podrá observarse este 31 de mayo de 2026 y habrá que esperar dos años para verla otra vez
13:14 Exfigura del América se lanza contra Guillermo Almada: “No era tan bueno con el grupo”
13:13 Marcel Ruiz se someterá a una operación por su rotura parcial de ligamentos
13:03 “Y tú, Eduin Caz, dedícate a la música”: narcomanta amenaza al vocalista de Grupo Firme
12:47 ¡Ojo, México! Corea del Sur aplasta a Trinidad y Tobago con doblete de Heung-min Son rumbo al Mundial 2026