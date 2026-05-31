¿El Caballo Negro? Cabo Verde no se apiada de Serbia y termina goleando

Cabo Verde dio un golpe de autoridad en su proceso de preparación rumbo al Mundial de 2026 al imponerse con contundencia por 3-0 sobre Serbia en un partido amistoso. El conjunto africano mostró solidez en todas sus líneas y aprovechó sus oportunidades para superar con claridad a un rival europeo que, aunque no estará presente en la próxima Copa del Mundo, representaba una exigente prueba internacional.

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Bubista dejaron en claro que no estaban dispuestos a especular. Con una presión alta y una notable intensidad en el mediocampo, Cabo Verde logró incomodar a los serbios, quienes tuvieron dificultades para generar peligro en el último tercio del terreno de juego.

Cabo Verde an amistoso ante Serbia l X:mugaboannet2

¿Quiénes fueron los anotadores?

La recompensa para los africanos llegó apenas al minuto 11. Kevin Pina apareció en una jugada bien elaborada para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0. El tanto fortaleció la confianza de los "Tiburones Azules", que continuaron dominando gran parte de las acciones durante la primera mitad.

Serbia intentó reaccionar antes del descanso mediante la posesión del balón y algunos intentos desde media distancia, pero se encontró con una defensa caboverdiana bien organizada. La zaga africana cerró espacios y neutralizó los avances del conjunto europeo, manteniendo la ventaja mínima al término de los primeros 45 minutos.

Goleada de Cabo Verde a Serbia l CAPTURA

Para la segunda mitad, Cabo Verde mantuvo la misma intensidad y encontró mayores espacios debido a la necesidad serbia de adelantar líneas. Los cambios realizados por el cuerpo técnico africano aportaron frescura y profundidad, factores que terminaron siendo determinantes para ampliar la diferencia.

El segundo gol llegó al minuto 59 gracias a Laros Duarte. El mediocampista culminó una rápida transición ofensiva con una definición precisa que dejó sin opciones al guardameta serbio. Apenas tres minutos después, Gilson Benchimol aprovechó un nuevo descuido defensivo para firmar el 3-0 y sentenciar el encuentro.

Con la amplia ventaja en el marcador, Cabo Verde administró el partido con inteligencia y continuó mostrando orden táctico. Serbia, por su parte, no encontró respuestas para revertir la situación y terminó cediendo ante la velocidad y eficacia de los africanos, que aprovecharon prácticamente todas sus oportunidades claras de gol.

Cabo Verde | AP

Cabo Verde rumbo al Mundial 2026