¡Del llanto a la gloria! Efraín Juárez descubrió y rescató a Igor Thiago, segundo máximo anotador en Premier League

Bajo las órdenes de Efraín Juárez, varios jugadores han recuperado su nivel, pero esta característica no se limita solamente a Pumas. En su paso por Europa como auxiliar técnico, el mexicano realizó una labor de reclutamiento positiva, la cual ya rindió frutos. Se trata del delantero brasileño, Igor Thiago.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre Igor Thiago?

En entrevista exclusiva con René Tovar, director editorial adjunto de RÉCORD, Juárez destacó el trabajo que hizo con Igor Thiago, quien actualmente es el segundo máximo anotador de la Premier League con 21 tantos.

"Hoy el segundo máximo goleador de la Premier League es Igor Thiago. Yo lo descubrí cuando trabajaba en Brujas; hice el informe de scout, el club lo contrató y seis meses después fue vendido por 45 millones de euros al Brentford”, contó Juárez a RÉCORD.

Igor Thiago, jugador del Brentford | AP

Juárez cuenta anécdota con Igor Thiago

El técnico mexicano recordó que el delantero brasileño tuvo un momento complicado en Brujas, pues la falta de goles le generó dudas al grado de llorar enfrente de Efraín Juárez.

"Cuando llegó, le costaba mucho trabajo, incluso llegó a llorar porque no hacía goles. En ese momento lo apoyé y trabajamos duro juntos en su desarrollo. Tres o cuatro meses después, se concretó la mayor transferencia en la historia de la liga belga. Eso es lo que más satisfacción me da como entrenador: ver cómo un futbolista al que acompañaste logra explotar su potencial y convertir ese proceso en una historia de éxito personal y profesional", agregó el técnico de Pumas.

Actualmente, Efraín Juárez es considerado un entrenador que rescata el talento de los jugadores, como fue el caso de Alan Medina, Pedro Vite, Uriel Antuna, Rodrigo López, entre otros.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | EXCLUSIVA

Los maestros de Efraín Juárez

Efraín Juárez no dejó pasar la oportunidad de enaltecer a los que lo han marcado en su carrera, ya sea en su rol como jugador o como director técnico. Para él, son cuatro maestros los que ha tenido.

"Tengo cuatro grandes maestros en mi carrera: Chucho Ramírez, Tuca Ferretti, Javier Aguirre y mi mentor Ronny Deila. Este último fue el que me permitió retirarme y aprender toda su metodología y su manera de trabajar. Es una persona muy preparada, con experiencia al máximo nivel, campeón en varias ligas y con participación en Champions League. Estoy muy agradecido de poder tomar lo mejor de cada uno y aplicarlo en mi labor de entrenador y también lo que aprendí como jugador", expresó Juárez.

Con poco más de un año como entrenador de Pumas, Efraín Juárez se ha ganado la confianza de la afición, además de que su proyecto es altamente respaldado por la directiva del club, pues visualizan que por este camino puede llegar el título.