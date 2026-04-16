Efraín Juárez explica gestos polémicos: “la afición se sintió identificada”

Una de las grandes críticas hacia Efraín Juárez durante el torneo ha sido acerca de las declaraciones y gestos hacia la grada, especialmente después del partido contra Cruz Azul, los cuales fueron considerados ofensivos y en contra de los valores de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En entrevista exclusiva con René Tovar, director editorial de RÉCORD, el mexicano expresó la intención de sus gestos después del empate de 2-2 que consiguió su equipo frente a Cruz Azul, luego de estar abajo por dos tantos.

“Me dirigía a mi afición, diciéndoles: 'Muchachos, aquí hay.' Porque ellos también se sentían identificados con lo que vieron en la cancha, más allá del resultado de un dos-dos. Fue como: 'Aquí hay, aquí sobran. Muchachos, siéntanse orgullosos, mi gente, mi afición’”, inició Efraín Juárez para RÉCORD.

Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7

En su momento, los rumores apuntaron a que ese gesto iba dirigido hacia el presidente de Pumas, pero el técnico mexicano afirmó que bajo ninguna circunstancia se atrevería a eso.

“Si eso hubiera sido real, me tendría que ir yo solito al otro día por irrespetuoso. Fue el momento y el contexto. Dos-cero perdiendo en casa con Cruz Azul, con un hombre menos, un partido que para nuestra gente, nuestra afición, era importante por todo lo que se decía del estadio del año pasado.

"El equipo y el grupo lo sabían. Dos-cero, perdiendo en casa, con toda la expectativa, con un hombre menos. 2-1 y la manera en cómo lo empatas esos dos. Es un éxtasis, es una reacción porque esto lo sacamos con garra”, explicó Juárez.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas I EXCLUSIVA

Por otro lado, Juárez señaló que la afición se sintió identificada, pues para la UNAM el tener coraje y valentía son valores fundamentales, algo que Pumas demostró en el duelo frente a Cruz Azul.

"Sí creo que mucha de nuestra gente, no solo de Pumas, sino la institución que representamos, que es la UNAM, se sintieron identificados con eso. ¿Cuánta gente, cuántos estudiantes no dejan sus ciudades, sus pueblos, para venir a dormir en un cuartito o rentar o no comer porque no te alcanza, o vivir con unos tíos lejanos? ¿Cuántas veces no se duermen o no duermen? Hay que tener eso para hacer ese tipo de acciones. Y eso es lo que representamos.

"Yo represento, o nosotros representamos, a toda esa gente que ha salido de decir: 'Me quedo en mi ciudad, en mi pueblo o en mi estado.' ¡No! Yo voy a la Ciudad de México con una manita adelante y la otra atrás. Para eso se necesita carácter, para eso se necesita. Porque la fácil es quedarte. Entonces, sí te puedo asegurar que mucha gente se identificó y nosotros nos sentimos identificados con toda esa gente”, mencionó Juárez.

Efraín Juárez en entrevista I EXCLUSIVA

Por último, el entrenador del equipo confesó que no se arrepiente de lo sucedido, debido a que su prioridad es siempre ser él mismo, aunque reconoce que las formas que tuvo en ese momento no fueron de la mejor manera.

"No me arrepiento de ser yo mismo. Yo creo mucho en la gente, en los valores y principios que no son negociables ante cualquier circunstancia. Equivocándote. Salí tres, cuatro días después a decir: 'Creo que las maneras y los modos no son los adecuados'. Pero el momento, claro que sí, por mi gente, por mi afición, por toda la gente que es la que paga un boleto y que ve a su equipo, y en la manera que sacamos ese partido, sí fue con eso. Yo lo único que no me arrepiento es no ser yo mismo.